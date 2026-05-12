В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор

В Керчи к пяти годам колонии приговорили директора фирмы, который похитил у клиентов 17 млн рублей под предлогом строительства домов.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Керчи к пяти годам колонии приговорили директора фирмы, который похитил у клиентов 17 млн рублей под предлогом строительства домов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.В 2022 году 37-летний мужчина вместе с подельником создали фирму по строительству и ремонту домов и заборов. Они заключили договоры с 11 гражданами, при этом даже не имея возможности проводить строительные работы, указали в прокуратуре.Получив от заказчиков более 17 млн рублей, подсудимый распорядился ими по своему усмотрению.Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.Ранее сообщалось, что за незаконную стройку и хищение 20 миллионов рублей у 11 вкладчиков в Севастополе перед судом предстанет 49-летний обвиняемый. С февраля 2020 года по март 2023 года мужчина под предлогом продажи жилых помещений в строящихся домах обманом похитил более 20 миллионов рублей у жителей Севастополя, Крыма, Нижегородской, Смоленской и Ростовской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенникам из Феодосии дали срок за аферы с недвижимостью на 10 миллионовКрымчанин по поддельным документам оформил в собственность землю на 2 млнВ Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых

