В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор
12:06 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Керчи к пяти годам колонии приговорили директора фирмы, который похитил у клиентов 17 млн рублей под предлогом строительства домов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В 2022 году 37-летний мужчина вместе с подельником создали фирму по строительству и ремонту домов и заборов. Они заключили договоры с 11 гражданами, при этом даже не имея возможности проводить строительные работы, указали в прокуратуре.
Получив от заказчиков более 17 млн рублей, подсудимый распорядился ими по своему усмотрению.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновного к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.
Ранее сообщалось, что за незаконную стройку и хищение 20 миллионов рублей у 11 вкладчиков в Севастополе перед судом предстанет 49-летний обвиняемый. С февраля 2020 года по март 2023 года мужчина под предлогом продажи жилых помещений в строящихся домах обманом похитил более 20 миллионов рублей у жителей Севастополя, Крыма, Нижегородской, Смоленской и Ростовской областей.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
