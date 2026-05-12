В Керчи назначили исполняющего обязанности главы администрации

2026-05-12T16:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Исполняющим обязанности главы администрации Керчи назначен Иван Кошель. Такое решение было принято во вторник депутатами Керченского городского совета на внеочередной 38-й сессии. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.4 мая глава администрации Керчи Олег Каторгин написал заявление об увольнении.Иван Кошель родился в Керчи 5 января 1989 года. Имеет дипломы Университета экономики и управления, Керченского государственного морского технологического университета, а также Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, где он получил степень магистра, с отличием завершив обучение по направлению "Государственное и муниципальное управление".Работал заместителем начальника управления ЖКХ, руководил управлением капитального строительства, работал в городских учреждениях образования. В последние годы возглавлял Керченский медицинский колледж имени Г. К. Петровой.

