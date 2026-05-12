В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
Выставку о зарождении туризма в Крыму презентовали в Симферополе. История берет начало от путешествия Екатерины Великой на полуостров и охватывает следующие 200
2026-05-12T12:52
Госсовет РК открыл тематическую выставку к 200-летию крымского туризма.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Выставку о зарождении туризма в Крыму презентовали в Симферополе. История берет начало от путешествия Екатерины Великой на полуостров и охватывает следующие 200 лет. Об этом журналистам рассказал председатель комитета Госсовета республики по курортам и туризму Роман Тихончук.
"Идея создания выставки родилась в начале года. Мы с коллегами подумали, почему бы нам не рассказать об истории зарождения туризма с момента присоединения Крыма в 1783 году к Российской империи. Мы подключили к работе историков и краеведов, и началась двухмесячная кропотливая работа", – поделился Тихончук.
На стендах представлена информация о развитии курортных городов Крыма, создании детских здравниц, о зарождении горного и лечебного туризма, а также многих других направлений.
Выставка создана при поддержке регионального отделения Российского военно-исторического общества, добавил председатель Комитета Госсовета республики по патриотическому воспитанию и молодежной политике Владимир Бобков.
"Мы собрали настоящую летопись крымского туризма. Старались материал подбирать небанальный. Многие фотографии, представленные здесь, раньше большинству были не знакомы", – отметил он.
В дальнейшем на основе выставки планируют создать туристический буклет и презентовать гостям полуострова.
