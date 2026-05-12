В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту

При посадке в самолет можно будет использовать биометрию. Как сообщает пресс-служба Минтранса России, запуск соответствующего пилотного проекта утвердило...

2026-05-12T20:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. При посадке в самолет можно будет использовать биометрию. Как сообщает пресс-служба Минтранса России, запуск соответствующего пилотного проекта утвердило правительство РФ, пока – для рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом.Проект стартует в аэропортах Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать в уполномоченном банке биометрию, а затем внести в Единую биометрическую систему. Точки регистрации также будут доступны в аэропортах. После этого потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Право воспользоваться биометрией или пройти по паспорту сохраняется за пассажиром.

