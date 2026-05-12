В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту - РИА Новости Крым, 12.05.2026
В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. При посадке в самолет можно будет использовать биометрию. Как сообщает пресс-служба Минтранса России, запуск соответствующего пилотного проекта утвердило правительство РФ, пока – для рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом.Проект стартует в аэропортах Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры.Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать в уполномоченном банке биометрию, а затем внести в Единую биометрическую систему. Точки регистрации также будут доступны в аэропортах. После этого потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Право воспользоваться биометрией или пройти по паспорту сохраняется за пассажиром.
В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту

В России запускают пилотный проект авиаперелетов по биометрии - Минтранс

20:48 12.05.2026 (обновлено: 20:51 12.05.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. При посадке в самолет можно будет использовать биометрию. Как сообщает пресс-служба Минтранса России, запуск соответствующего пилотного проекта утвердило правительство РФ, пока – для рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом.
"Благодаря технологии россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме – с помощью государственной Единой биометрической системы", – сказано в сообщении.
Проект стартует в аэропортах Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах. Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом. При этом к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры.
"Биометрией вместо паспорта можно будет воспользоваться при регистрации на рейс и выходе на посадку. При проходе в зону транспортной безопасности требование к предъявлению паспорта на время проведения эксперимента сохраняется", – уточнили в профильном министерстве.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать в уполномоченном банке биометрию, а затем внести в Единую биометрическую систему. Точки регистрации также будут доступны в аэропортах. После этого потребуется предоставить согласие на обработку персональных данных. Эксперимент продлится до 1 апреля 2027 года. Право воспользоваться биометрией или пройти по паспорту сохраняется за пассажиром.
