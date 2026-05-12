Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины

Властям Германии следует умерить пыл по поводу совместных планов по военному производству с Украиной. Об этом заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Властям Германии следует умерить пыл по поводу совместных планов по военному производству с Украиной. Об этом заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч километров. В понедельник стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.По мнению спикера крымского парламента, ЕС пора прекратить провокации и продемонстрировать заинтересованность в прекращении украинского конфликта.В апреле в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 миллиарда евро. В частности, ФРГ планирует профинансировать контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставить 36 пусковых установок IRIS-T, а также 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев.

