Рейтинг@Mail.ru
Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/umerte-pyl-v-krymu-dali-sovet-vlastyam-frg-naschet-ukrainy-1155955484.html
Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
Властям Германии следует умерить пыл по поводу совместных планов по военному производству с Украиной. Об этом заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T22:42
2026-05-12T22:45
крым
владимир константинов
германия
украина
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121982938_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3f159d24d515a866451cb2f1a3f3d275.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Властям Германии следует умерить пыл по поводу совместных планов по военному производству с Украиной. Об этом заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч километров. В понедельник стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.По мнению спикера крымского парламента, ЕС пора прекратить провокации и продемонстрировать заинтересованность в прекращении украинского конфликта.В апреле в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 миллиарда евро. В частности, ФРГ планирует профинансировать контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставить 36 пусковых установок IRIS-T, а также 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре годаСША отказались выделять деньги и оружие УкраинеГотовы платить больше: ФРГ будут договариваться с США о "Томагавках"
крым
германия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0a/1121982938_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_9e2f5b3b0b021c28703447ced03c3269.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, владимир константинов, германия, украина, политика, внешняя политика, новости
Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины

В Крыму предостерегли Германию от совместных с Украиной планов по военному производству

22:42 12.05.2026 (обновлено: 22:45 12.05.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
Госсовет республики Крым - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Властям Германии следует умерить пыл по поводу совместных планов по военному производству с Украиной. Об этом заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч километров. В понедельник стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.
"Подобные визиты Писториуса ничего хорошего Украине не сулят. Властям ФРГ пора умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной. Ничего хорошего это ни Украине, ни Германии не принесет", – цитирует Константинова РИА Новости.
По мнению спикера крымского парламента, ЕС пора прекратить провокации и продемонстрировать заинтересованность в прекращении украинского конфликта.
В апреле в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 миллиарда евро. В частности, ФРГ планирует профинансировать контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставить 36 пусковых установок IRIS-T, а также 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Контракт на несколько сотен ракет Patriot для Киева: Германия растянет поставку на четыре года
США отказались выделять деньги и оружие Украине
Готовы платить больше: ФРГ будут договариваться с США о "Томагавках"
 
КрымВладимир КонстантиновГерманияУкраинаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Майские грозы обрушатся на Крым в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 мая
22:59Конец СВО и стрельба в школе на Кубани – главное за день
22:42Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
22:42В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
22:30Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
22:16Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
22:04Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
21:56По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистам
21:42Сделаю все необходимое: Трамп хочет приехать в Россию
21:32Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
21:13При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск
20:48В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту
20:39В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
20:28В России растет экономика и реальные зарплаты
20:16Ермак отверг обвинения в отмывании денег на элитной стройке
19:51Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
19:39Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
19:22Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
19:18Санкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам
Лента новостейМолния