Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
В Крыму предостерегли Германию от совместных с Украиной планов по военному производству
22:42 12.05.2026 (обновлено: 22:45 12.05.2026)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГоссовет республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Властям Германии следует умерить пыл по поводу совместных планов по военному производству с Украиной. Об этом заявил глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил, что ФРГ и Украина будут совместно разрабатывать и производить беспилотники с дальностью полета до 1,5 тысяч километров. В понедельник стало известно, что Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом для обсуждения вопросов производства вооружений.
"Подобные визиты Писториуса ничего хорошего Украине не сулят. Властям ФРГ пора умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной. Ничего хорошего это ни Украине, ни Германии не принесет", – цитирует Константинова РИА Новости.
По мнению спикера крымского парламента, ЕС пора прекратить провокации и продемонстрировать заинтересованность в прекращении украинского конфликта.
В апреле в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Берлин Германия и Украина подписали ряд соглашений, касающихся закупки и производства вооружений на 4 миллиарда евро. В частности, ФРГ планирует профинансировать контракт на несколько сотен ракет Patriot, поставить 36 пусковых установок IRIS-T, а также 300 миллионов евро инвестиций в производство дальнобойного вооружения на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германия стала главным спонсором милитаризации Киева и главным партнером Зеленского по "могилизации" украинцев.
