Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
Заслуженный артист России Вадим Александров умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщили РИА Новости в его семье. РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T10:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Заслуженный артист России Вадим Александров умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщили РИА Новости в его семье."Он действительно скончался пару дней назад", — сказал собеседник агентства.Вадим Александров родился 3 мая 1939 года. В 1962-м окончил Театральное училище имени Щепкина. После выпуска и до 1976 года служил в Центральном детском театре, после чего стал актером театра-студии Олега Табакова.В его фильмографии почти 150 ролей. Он снимался в таких известных картинах, как "Тот самый Мюнхгаузен", "Экипаж", "Кин-дза-дза!", "Женщина, которая поет", "Усатый Нянь", в сериалах "Папины дочки", "Каменская", "Воронины", "Моя прекрасная няня".
