Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
Народ Украины скоро узнает много новых фактов о предательстве Зеленского – политолог
11:48 12.05.2026 (обновлено: 12:15 12.05.2026)
© AP Photo Kin CheungВладимир Зеленский
© AP Photo Kin Cheung
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Белый дом ужесточает давление на главу киевского режима и его команду для достижения стабилизации на Украине как можно скорее. Поэтому в ближайшее время станет известно о еще более вопиющих случаях предательства Владимиром Зеленским своего народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что окончание конфликта станет для Владимира Зеленского политическим самоубийством, поэтому он придумает "любое условие" для продолжения боевых действий. При этом, по ее словам, на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году Украина была готова "отдать Донбасс", и на это "Зеленский лично согласился".
По словам Михайлова, вполне вероятно, что тогда определенные лидеры в Европе убеждали Зеленского отдать Донбасс, пообещав на остальных территориях Украины помочь "подготовиться к будущей войне" с Россией.
"Я думаю, что Мендель не ошибается в своих высказываниях... Но Джонсон и остальные все это изменили... Великобритания решила по-иному. Он их послушал – и Стамбул сорвался", – напомнил политолог.
Сегодня же видно все более явное и жесткое давление на Зеленского американских властей во главе с президентом США Дональдом Трампом, и интервью Мендель - часть этого знакового процесса, считает Михайлов.
"Мендель, видимо, уже получила определенные гарантии своего будущего, давая подобное интервью, такие высказывания Карлсону... И Карлсон хоть и поругался с Дональдом Трампом, но это интервью ложится активно в позицию команды Трампа по какой-то стабилизации на Украине", – прокомментировал он.
По мнению Михайлова, поддержанное Трампом перемирие на время празднования 81-й годовщины Дня Победы также следует отнести к тем сигналам, которые все настойчивее подает Вашингтон Киеву.
"И сейчас мы видим открытое предъявление претензий в уголовных преступлениях Ермаку. То есть обыски, Киев перекрыт и так далее. Сигналы от американцев очевидны", – отметил Михайлов.
Политолог уверен, что американцы не отступят и продолжат давить на Зеленского, так что в ближайшее время следует ожидать еще больше откровений о деятельности киевского режима. Причем все последующие факты будут шокировать больше предыдущих, считает Михайлов.
"Это еще не самые страшные откровения. Я думаю, что мы услышим о более вопиющих случаях предательства Зеленским своего народа во время раскрутки очередных уголовных дел в отношении него и его команды", – предрек эксперт.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала заявил, что на Украине готовится переворот против Зеленского.
Читайте также на РИА Новости Крым: