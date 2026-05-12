Рейтинг@Mail.ru
Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/ukraintse-otkroyut-vopiyuschie-fakty-predatelstva-zelenskim-svoego-naroda-1155935059.html
Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
Белый дом ужесточает давление на главу киевского режима и его команду для достижения стабилизации на Украине как можно скорее. Поэтому в ближайшее время станет... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T11:48
2026-05-12T12:15
евгений михайлов
мнения
владимир зеленский
украина
сша
политика
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142405866_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_747f910047454d6cfe675b7d586b6d72.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Белый дом ужесточает давление на главу киевского режима и его команду для достижения стабилизации на Украине как можно скорее. Поэтому в ближайшее время станет известно о еще более вопиющих случаях предательства Владимиром Зеленским своего народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что окончание конфликта станет для Владимира Зеленского политическим самоубийством, поэтому он придумает "любое условие" для продолжения боевых действий. При этом, по ее словам, на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году Украина была готова "отдать Донбасс", и на это "Зеленский лично согласился".По словам Михайлова, вполне вероятно, что тогда определенные лидеры в Европе убеждали Зеленского отдать Донбасс, пообещав на остальных территориях Украины помочь "подготовиться к будущей войне" с Россией."Я думаю, что Мендель не ошибается в своих высказываниях... Но Джонсон и остальные все это изменили... Великобритания решила по-иному. Он их послушал – и Стамбул сорвался", – напомнил политолог.Сегодня же видно все более явное и жесткое давление на Зеленского американских властей во главе с президентом США Дональдом Трампом, и интервью Мендель - часть этого знакового процесса, считает Михайлов.По мнению Михайлова, поддержанное Трампом перемирие на время празднования 81-й годовщины Дня Победы также следует отнести к тем сигналам, которые все настойчивее подает Вашингтон Киеву."И сейчас мы видим открытое предъявление претензий в уголовных преступлениях Ермаку. То есть обыски, Киев перекрыт и так далее. Сигналы от американцев очевидны", – отметил Михайлов.Политолог уверен, что американцы не отступят и продолжат давить на Зеленского, так что в ближайшее время следует ожидать еще больше откровений о деятельности киевского режима. Причем все последующие факты будут шокировать больше предыдущих, считает Михайлов.Ранее украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала заявил, что на Украине готовится переворот против Зеленского.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский провоцирует ядерную войну – МИД России Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский Суд на Украине арестовал недвижимость по делу Ермака
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142405866_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_1ff129e575870d962dd39fad045c3782.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений михайлов, мнения, владимир зеленский, украина, сша, политика
Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа

Народ Украины скоро узнает много новых фактов о предательстве Зеленского – политолог

11:48 12.05.2026 (обновлено: 12:15 12.05.2026)
 
© AP Photo Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo Kin Cheung
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Белый дом ужесточает давление на главу киевского режима и его команду для достижения стабилизации на Украине как можно скорее. Поэтому в ближайшее время станет известно о еще более вопиющих случаях предательства Владимиром Зеленским своего народа. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт и политолог Евгений Михайлов.
Бывшая пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявила, что окончание конфликта станет для Владимира Зеленского политическим самоубийством, поэтому он придумает "любое условие" для продолжения боевых действий. При этом, по ее словам, на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году Украина была готова "отдать Донбасс", и на это "Зеленский лично согласился".
По словам Михайлова, вполне вероятно, что тогда определенные лидеры в Европе убеждали Зеленского отдать Донбасс, пообещав на остальных территориях Украины помочь "подготовиться к будущей войне" с Россией.
"Я думаю, что Мендель не ошибается в своих высказываниях... Но Джонсон и остальные все это изменили... Великобритания решила по-иному. Он их послушал – и Стамбул сорвался", – напомнил политолог.
Сегодня же видно все более явное и жесткое давление на Зеленского американских властей во главе с президентом США Дональдом Трампом, и интервью Мендель - часть этого знакового процесса, считает Михайлов.
"Мендель, видимо, уже получила определенные гарантии своего будущего, давая подобное интервью, такие высказывания Карлсону... И Карлсон хоть и поругался с Дональдом Трампом, но это интервью ложится активно в позицию команды Трампа по какой-то стабилизации на Украине", – прокомментировал он.
По мнению Михайлова, поддержанное Трампом перемирие на время празднования 81-й годовщины Дня Победы также следует отнести к тем сигналам, которые все настойчивее подает Вашингтон Киеву.
"И сейчас мы видим открытое предъявление претензий в уголовных преступлениях Ермаку. То есть обыски, Киев перекрыт и так далее. Сигналы от американцев очевидны", – отметил Михайлов.
Политолог уверен, что американцы не отступят и продолжат давить на Зеленского, так что в ближайшее время следует ожидать еще больше откровений о деятельности киевского режима. Причем все последующие факты будут шокировать больше предыдущих, считает Михайлов.
"Это еще не самые страшные откровения. Я думаю, что мы услышим о более вопиющих случаях предательства Зеленским своего народа во время раскрутки очередных уголовных дел в отношении него и его команды", – предрек эксперт.
Ранее украинский политолог Руслан Бортник в эфире своего YouTube-канала заявил, что на Украине готовится переворот против Зеленского.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский провоцирует ядерную войну – МИД России
Украина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
Суд на Украине арестовал недвижимость по делу Ермака
 
Евгений МихайловМненияВладимир ЗеленскийУкраинаСШАПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ
13:12Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
13:07В Крыму в ДТП погибли пять человек
13:03Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
12:52В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
12:47Когда закончится СВО - ответ Кремля
12:38ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
12:31Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
12:26Российские войска продолжили проведение спецоперации на Украине
12:18В Крыму повысят тарифы на тепло
12:06В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор
11:48Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
11:31Сильные дожди с грозами идут на Крым
11:25Подросток пытался поджечь локомотив на ж/д в Кемеровской области
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
Лента новостейМолния