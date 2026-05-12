Украина в 2022 году была готова отдать Донбасс - Мендель раскрыла правду о Зеленском - РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T07:02

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году была готова "отдать Донбасс". Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Теперь же глава киевского режима твердит, что отдать Донбасс не может. "Видите, он непоследователен. Он все время меняет позиции", – констатировала Мендель.Зеленский намерен затягивать конфликт на Украине ради потока денег, а урегулирование, напротив, обернется для него политическим самоубийством, добавила она."Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег… Завершение для него является политическим самоубийством", - сказала Мендель.По ее словам, Зеленский придумает "любое условие", чтобы конфликт на Украине продолжался.Зеленский вовсе не таков, каким кажется в публичных выступлениях, отметила экс-пресс-секретарь главы киевского режима."Это не тот человек, которого вы видите на телеэкранах, это совсем другой человек. Он меняет маски все время", - подчеркнула она.Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его "эмоционально неконтролируемым", и отметила, что он часто закатывает истерики и считает любого человека просто расходным материалом.Она также добавила, что в украинском правительстве почти не осталось профессионалов, поскольку Зеленский раздает должности лояльным себе людям, которые никогда не скажут ему "нет"."Он просто требует, чтобы все было именно так, а люди идут и — ну, вы понимаете — просто стряпают какие-то отчеты. И он потом ходит с этими отчетами и утверждает, что все это — чистая правда. Вот так это и работает", - рассказала Юлия Мендель.

