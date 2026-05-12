Украина в 2022 году была готова отдать Донбасс - Мендель раскрыла правду о Зеленском
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году была готова "отдать Донбасс". Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
"Я разговаривала с людьми, которые представляли Украину на переговорах в Стамбуле в 2022 году.... И мне подробно объяснили, что они согласились на все. Более того, что очень важно, они сказали, что Зеленский лично согласился отдать Донбасс", - цитирует Мендель РИА Новости.
Теперь же глава киевского режима твердит, что отдать Донбасс не может. "Видите, он непоследователен. Он все время меняет позиции", – констатировала Мендель.
Зеленский намерен затягивать конфликт на Украине ради потока денег, а урегулирование, напротив, обернется для него политическим самоубийством, добавила она.
"Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег… Завершение для него является политическим самоубийством", - сказала Мендель.
По ее словам, Зеленский придумает "любое условие", чтобы конфликт на Украине продолжался.
"У меня нет персональной мести, но я считаю, что он (Зеленский – ред.) является одним из главных препятствий на пути к миру", - сказала Мендель.
Зеленский вовсе не таков, каким кажется в публичных выступлениях, отметила экс-пресс-секретарь главы киевского режима.
"Это не тот человек, которого вы видите на телеэкранах, это совсем другой человек. Он меняет маски все время", - подчеркнула она.
Бывший пресс-секретарь Зеленского назвала его "эмоционально неконтролируемым", и отметила, что он часто закатывает истерики и считает любого человека просто расходным материалом.
Она также добавила, что в украинском правительстве почти не осталось профессионалов, поскольку Зеленский раздает должности лояльным себе людям, которые никогда не скажут ему "нет".
"Он просто требует, чтобы все было именно так, а люди идут и — ну, вы понимаете — просто стряпают какие-то отчеты. И он потом ходит с этими отчетами и утверждает, что все это — чистая правда. Вот так это и работает", - рассказала Юлия Мендель.
