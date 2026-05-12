"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса

2026-05-12T10:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский требовал от своих подчиненных вести информационную политику в стиле министра народного просвещения и пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса. Об этом сообщила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.По словам Мендель, на первом году своего президентства Зеленский был недоволен падением собственных рейтингов, считая, что его команда пиарщиков недостаточно продвигает "позитивные новости"."Нам нужна тысяча говорящих голов. Если тысяча говорящих голов говорят о позитивных вещах, то позитивные вещи происходят, и люди верят, что есть позитивные вещи", - пересказала она слова Зеленского.По словам Мендель, некоторые представитель офиса Зеленского пытались возражать и приводили примеры невыполненных обещаний. В частности, речь шла о переселенцах из Донбасса, которым обещали квартиры, но вопрос так и не был решен.По словам Мендель, Зеленский сегодня является одним из главных препятствий на пути к мирному урегулированию."Он будет все время менять позиции, чтобы продлевать эту войну и получать еще больше денег… Завершение для него является политическим самоубийством". Он придумает любое условие, чтобы конфликт продолжался", - отметила бывший пресс-секретарь Зеленского.Она добавила, что единственный способ поддержать Украину – настаивать на мирном соглашении. По ее мнению, это единственный вариант, при котором Украина может продолжать свое существование.

