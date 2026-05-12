https://crimea.ria.ru/20260512/tri-cheloveka-pogibli-v-zhutkom-dtp-pod-lipetskom-1155946963.html
Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком
2026-05-12T17:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое пострадали в столкновении "Газели" с легковым авто в Липецкой области, сообщает прокуратура региона.Авария произошла на 43*м км дороги Липецк – Данков в Лебедянском округе.В результате ДТП погибли водитель "Газели" и двое пассажиров KIA Rio – мужчины 31 и 41 года. Водитель и пассажир иномарки госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что в Крыму за прошедшую неделю произошло 20 ДТП, в которых погибли пять человек и 21 получили ранения различной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклистаМладенец и еще двое детей пострадали при аварии в Сакском районе КрымаШкольный автобус столкнулся с грузовиком: смертельное ДТП в Омской области
