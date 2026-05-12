https://crimea.ria.ru/20260512/tri-cheloveka-pogibli-v-zhutkom-dtp-pod-lipetskom-1155946963.html

Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком

Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком

Три человека погибли и двое пострадали в столкновении "Газели" с легковым авто в Липецкой области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T17:20

2026-05-12T17:20

2026-05-12T17:20

липецкая область

новости

дтп

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155946419_0:109:1156:759_1920x0_80_0_0_1ef2e909cc2fb5c9623c9abf8b09330b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое пострадали в столкновении "Газели" с легковым авто в Липецкой области, сообщает прокуратура региона.Авария произошла на 43*м км дороги Липецк – Данков в Лебедянском округе.В результате ДТП погибли водитель "Газели" и двое пассажиров KIA Rio – мужчины 31 и 41 года. Водитель и пассажир иномарки госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.Ранее сообщалось, что в Крыму за прошедшую неделю произошло 20 ДТП, в которых погибли пять человек и 21 получили ранения различной степени тяжести.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Джанкойском районе Крыма легковушка насмерть сбила мотоциклистаМладенец и еще двое детей пострадали при аварии в Сакском районе КрымаШкольный автобус столкнулся с грузовиком: смертельное ДТП в Омской области

липецкая область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, новости, дтп, происшествия