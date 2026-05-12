Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком
Три человека погибли и двое пострадали в столкновении "Газели" с легковым авто в Липецкой области, сообщает прокуратура региона. РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое пострадали в столкновении "Газели" с легковым авто в Липецкой области, сообщает прокуратура региона.Авария произошла на 43*м км дороги Липецк – Данков в Лебедянском округе.В результате ДТП погибли водитель "Газели" и двое пассажиров KIA Rio – мужчины 31 и 41 года. Водитель и пассажир иномарки госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
липецкая область, новости, дтп, происшествия
Три человека погибли при столкновении двух авто в Липецкой области

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Три человека погибли и двое пострадали в столкновении "Газели" с легковым авто в Липецкой области, сообщает прокуратура региона.
Авария произошла на 43*м км дороги Липецк – Данков в Лебедянском округе.
"В результате аварии столкнулись два автомобиля: ГАЗ-330232, которым управлял 66-летний водитель, и KIA Rio, за рулем которого был 45-летний водитель из Тульской области", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель "Газели" и двое пассажиров KIA Rio – мужчины 31 и 41 года. Водитель и пассажир иномарки госпитализированы в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Крыму за прошедшую неделю произошло 20 ДТП, в которых погибли пять человек и 21 получили ранения различной степени тяжести.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
