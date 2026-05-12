Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/tramp-sdelal-zayavlenie-ob-okonchanii-konflikta-na-ukraine-1155954992.html
Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
Конфликт на Украине "очень близок" к завершению. Об этом перед вылетом в Китай заявил журналистам президент США Дональд Трамп. РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T22:04
2026-05-12T22:04
дональд трамп
сша
украина
новости сво
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152383979_0:0:2403:1353_1920x0_80_0_0_009285cdf9df28bb9387e760d3569ab9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине "очень близок" к завершению. Об этом перед вылетом в Китай заявил журналистам президент США Дональд Трамп.Он также заявил, что готов сделать "все, что потребуется" для разрешения украинского конфликта.Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что дело идет к завершению украинского конфликта. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором им хорошо известно, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнениеМы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВОЗона безопасности на границе с Украиной постепенно создается
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/0e/1152383979_0:0:2137:1602_1920x0_80_0_0_860e4bc440ee3e015b33cac48e7d26cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, украина, новости сво, политика, внешняя политика, новости
Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине

Конфликт на Украине "очень близок" к завершению – Трамп

22:04 12.05.2026
 
© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Конфликт на Украине "очень близок" к завершению. Об этом перед вылетом в Китай заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
"Я думаю, что завершение войны на Украине уже очень близко", — цитирует американского лидера РИА Новости.
Он также заявил, что готов сделать "все, что потребуется" для разрешения украинского конфликта.
Президент России Владимир Путин 9 мая заявлял, что дело идет к завершению украинского конфликта. Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором им хорошо известно, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что стало ясно об окончании СВО после беседы Путина и Трампа – мнение
Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО
Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается
 
Дональд ТрампСШАУкраинаНовости СВОПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
22:42В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
22:30Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
22:16Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
22:04Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
21:56По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистам
21:42Сделаю все необходимое: Трамп хочет приехать в Россию
21:32Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
21:13При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск
20:48В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту
20:39В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
20:28В России растет экономика и реальные зарплаты
20:16Ермак отверг обвинения в отмывании денег на элитной стройке
19:51Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
19:39Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
19:22Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
19:18Санкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам
18:52ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
18:47Два человека погибли от удара током в кафе
18:39Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области
Лента новостейМолния