https://crimea.ria.ru/20260512/tramp-letit-v-kitay-1155926177.html
Трамп летит в Китай
Трамп летит в Китай - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Трамп летит в Китай
Белый дом подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Американский лидер вылетит в Пекин во вторник, 12... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T08:10
2026-05-12T08:10
2026-05-12T08:10
дональд трамп
китай
сша
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/60/1114736017_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_22a209ebabed3c2c6d9936f8b7e2c31d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Белый дом подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Американский лидер вылетит в Пекин во вторник, 12 мая.Согласно приведенному расписанию американского лидера, Трамп покинет свою резиденцию в 13.40 (20.40 мск) и направится на базу Эндрюс, а оттуда – в КНР, с дозаправкой на Аляске.Ожидается, что в Пекин американский лидер прибудет в среду, 13 мая, а в последующие два дня, четверг и пятницу, проведет встречи с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.Ранее визит Дональда Трампа в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля, но он был перенесен в связи с эскалацией вокруг Ирана.Накануне в МИД КНР сообщили, что "по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом".Ранее политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, ждать ли столкновения с США после того, как Китай направил военные корабли в Ормузский пролив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из Пекина Военные корабли Китая в Ормузском проливе – ждать ли столкновения с США
китай
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/60/1114736017_0:0:484:363_1920x0_80_0_0_ccc4e580003685f25b20386cf8587512.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, китай, сша, си цзиньпин (председатель кнр), политика, в мире, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Белый дом подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Американский лидер вылетит в Пекин во вторник, 12 мая.
"Президент США Дональд Трамп во вторник вылетит в Пекин, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином", – цитирует сообщение Белого дома РИА Новости.
Согласно приведенному расписанию американского лидера, Трамп покинет свою резиденцию в 13.40 (20.40 мск) и направится на базу Эндрюс, а оттуда – в КНР, с дозаправкой на Аляске.
Ожидается, что в Пекин американский лидер прибудет в среду, 13 мая, а в последующие два дня, четверг и пятницу, проведет встречи с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Ранее визит Дональда Трампа в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля, но он был перенесен в связи с эскалацией вокруг Ирана.
Накануне в МИД КНР сообщили
, что "по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом".
Ранее политолог Вадим Колесниченко высказал мнение
о том, ждать ли столкновения с США после того, как Китай направил военные корабли в Ормузский пролив.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: