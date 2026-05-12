Трамп летит в Китай - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Трамп летит в Китай
Трамп летит в Китай на встречу с Си Цзиньпином

© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Белый дом подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Американский лидер вылетит в Пекин во вторник, 12 мая.
"Президент США Дональд Трамп во вторник вылетит в Пекин, где запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином", – цитирует сообщение Белого дома РИА Новости.
Согласно приведенному расписанию американского лидера, Трамп покинет свою резиденцию в 13.40 (20.40 мск) и направится на базу Эндрюс, а оттуда – в КНР, с дозаправкой на Аляске.
Ожидается, что в Пекин американский лидер прибудет в среду, 13 мая, а в последующие два дня, четверг и пятницу, проведет встречи с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Ранее визит Дональда Трампа в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля, но он был перенесен в связи с эскалацией вокруг Ирана.
Накануне в МИД КНР сообщили, что "по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом".
Ранее политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, ждать ли столкновения с США после того, как Китай направил военные корабли в Ормузский пролив.
