Трамп летит в Китай

Белый дом подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Американский лидер вылетит в Пекин во вторник, 12... РИА Новости Крым, 12.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Белый дом подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Американский лидер вылетит в Пекин во вторник, 12 мая.Согласно приведенному расписанию американского лидера, Трамп покинет свою резиденцию в 13.40 (20.40 мск) и направится на базу Эндрюс, а оттуда – в КНР, с дозаправкой на Аляске.Ожидается, что в Пекин американский лидер прибудет в среду, 13 мая, а в последующие два дня, четверг и пятницу, проведет встречи с главой Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.Ранее визит Дональда Трампа в Пекин планировался на 31 марта – 2 апреля, но он был перенесен в связи с эскалацией вокруг Ирана.Накануне в МИД КНР сообщили, что "по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина президент США Дональд Трамп с 13 по 15 мая посетит Китай с государственным визитом".Ранее политолог Вадим Колесниченко высказал мнение о том, ждать ли столкновения с США после того, как Китай направил военные корабли в Ормузский пролив.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов оценил военное сотрудничество России и Китая И треснул мир: инициированное США противостояние получило ответ из Пекина Военные корабли Китая в Ормузском проливе – ждать ли столкновения с США

