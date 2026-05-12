Суд на Украине арестовал недвижимость по делу Ермака - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, по которому проходит... РИА Новости Крым, 12.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, по которому проходит экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. 28 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

