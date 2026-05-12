Суд на Украине арестовал недвижимость по делу Ермака

Суд на Украине арестовал недвижимость по коррупционному делу на Ермака - НАБУ
© Telegram Владимир ЗеленскийЭкс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в городе Козин под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, по которому проходит экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).
"В ходе расследования ВАКС удовлетворил ходатайство НАБУ и наложил арест на земельные участки и недостроенные объекты "Династии" (так называется дело, в котором фигурирует Ермак - ред.) в Козине под Киевом", - говорится в видео, опубликованном в YouTube-канале НАБУ.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
28 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.
* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов