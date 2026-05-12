Рейтинг@Mail.ru
Студенты вузов МЧС получат отсрочку от армии - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/studenty-vuzov-mchs-poluchat-otsrochku-ot-armii-1155949551.html
Студенты вузов МЧС получат отсрочку от армии
Студенты вузов МЧС получат отсрочку от армии - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Студенты вузов МЧС получат отсрочку от армии
Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право на отсрочку от военной службы для студентов вузов МЧС при соблюдении ряда условий... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T17:41
2026-05-12T18:04
владимир путин (политик)
закон и право
армия и флот
новости
общество
россия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152871997_790:487:3072:1771_1920x0_80_0_0_4f0131b42d58c3a6ae4838023d9755c6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право на отсрочку от военной службы для студентов вузов МЧС при соблюдении ряда условий. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.Из документа следует, что Министерство чрезвычайных ситуаций в течение месяца с даты зачисления обязано представлять в Минобороны России список россиян, которые зачислены курсантами в образовательные организации непосредственно после получения среднего профессионального образования, профиль которого соответствует направленности образовательных программ, реализуемых образовательными организациями.Ранее в Минцифры РФ сообщали, что отсрочку от срочной службы в 2026 году могут получить IT-специалисты через заявление на Госуслугах. Также на отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые порученияПутин назначил Щукина врио главы ДагестанаПутин сменил главу Россотрудничества
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/02/1152871997_940:449:3072:2048_1920x0_80_0_0_e42d0faf02adb22b085d74f4f1c3b90e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), закон и право, армия и флот, новости, общество, россия
Студенты вузов МЧС получат отсрочку от армии

В России студенты вузов МЧС получат отсрочку от военной службы – указ

17:41 12.05.2026 (обновлено: 18:04 12.05.2026)
 
© РИА Новости . Николай Хижняк / Перейти в фотобанкФорма МЧС России
Форма МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право на отсрочку от военной службы для студентов вузов МЧС при соблюдении ряда условий. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.
"Предоставить отсрочку от призыва гражданам РФ (не более 200 человек в год), обучающимся в организациях, находящихся в ведении Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.
Из документа следует, что Министерство чрезвычайных ситуаций в течение месяца с даты зачисления обязано представлять в Минобороны России список россиян, которые зачислены курсантами в образовательные организации непосредственно после получения среднего профессионального образования, профиль которого соответствует направленности образовательных программ, реализуемых образовательными организациями.
Ранее в Минцифры РФ сообщали, что отсрочку от срочной службы в 2026 году могут получить IT-специалисты через заявление на Госуслугах. Также на отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Авиация БПЛА и технологическое лидерство РФ – Путин дал новые поручения
Путин назначил Щукина врио главы Дагестана
Путин сменил главу Россотрудничества
 
Владимир Путин (политик)Закон и правоАрмия и флотНовостиОбществоРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:52ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
18:47Два человека погибли от удара током в кафе
18:39Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области
18:27Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции на 2026 год
18:17В Симферополе разрушается столетний многоквартирный дом
18:08Над Крымом отработала ПВО
18:03На майских праздниках в Севастополе обнаружили мазут на побережье
17:47Ракета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии
17:41Студенты вузов МЧС получат отсрочку от армии
17:36Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеев
17:29"Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками
17:24В России работают над повышением точности ракет "Кинжал" – Путин
17:20Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком
17:03Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке
16:53В Керчи назначили исполняющего обязанности главы администрации
16:44Беспилотники повредили жилой дом, школу и детский сад в Оренбурге
16:40Россия провела успешный пуск ракеты "Сармат"
16:32Зачем Украине "аэропортное перемирие" с Россией
16:18Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ
16:08Стрельба в школе на Кубани: стало известно состояние раненных детей
Лента новостейМолния