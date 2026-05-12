Студенты вузов МЧС получат отсрочку от армии
Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право на отсрочку от военной службы для студентов вузов МЧС при соблюдении ряда условий... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T17:41
2026-05-12T18:04
владимир путин (политик)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право на отсрочку от военной службы для студентов вузов МЧС при соблюдении ряда условий. Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.Из документа следует, что Министерство чрезвычайных ситуаций в течение месяца с даты зачисления обязано представлять в Минобороны России список россиян, которые зачислены курсантами в образовательные организации непосредственно после получения среднего профессионального образования, профиль которого соответствует направленности образовательных программ, реализуемых образовательными организациями.Ранее в Минцифры РФ сообщали, что отсрочку от срочной службы в 2026 году могут получить IT-специалисты через заявление на Госуслугах. Также на отсрочку могут претендовать закончившие обучение, даже если диплом о высшем образовании еще не выдан на момент формирования списков.
В России студенты вузов МЧС получат отсрочку от военной службы – указ
17:41 12.05.2026 (обновлено: 18:04 12.05.2026)