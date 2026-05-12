https://crimea.ria.ru/20260512/strelba-v-shkole-na-kubani-v-sk-rasskazali-podrobnosti-1155938682.html

Стрельба в школе на Кубани: в СК рассказали подробности

Стрельба в школе на Кубани: в СК рассказали подробности - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Стрельба в школе на Кубани: в СК рассказали подробности

Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка, открывшего стрельбу из пневматического оружия в школе на Кубани. Об этом сообщили в краевом... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T13:42

2026-05-12T13:42

2026-05-12T13:42

краснодарский край

стрельба

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

закон и право

новости

школа

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/03/1152169333_0:91:960:631_1920x0_80_0_0_f292ec6b89fce65acdd22a2a907b344e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка, открывшего стрельбу из пневматического оружия в школе на Кубани. Об этом сообщили в краевом Следственном управлении СК России.Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в одну из школ Гулькевичского района девятиклассник пронес пневматическое оружие и открыл стрельбу, ранив двух учеников.По данным следствия, 16-летний школьник из пневматического пистолета ранил учеников младших классов, после чего скрылся с места происшествия, но был задержан.Ход расследования уголовного дела контролирует лично глава краевого СУ СК Андрей Маслов, уточнили в ведомстве.В данный момент следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления."В ходе следствия также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе", – заявили в Следкоме Кубани.По информации ведомства, двоим раненым детям была оказана вся необходимая медицинская помощь, и, "по предварительным данным, жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, стрельба, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, закон и право, новости, школа