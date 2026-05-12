Стрельба в школе на Кубани: в СК рассказали подробности
2026-05-12T13:42
В отношении стрелявшего в школе Кубани подростка возбуждено уголовное дело

13:42 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка, открывшего стрельбу из пневматического оружия в школе на Кубани. Об этом сообщили в краевом Следственном управлении СК России.
Ранее губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в одну из школ Гулькевичского района девятиклассник пронес пневматическое оружие и открыл стрельбу, ранив двух учеников.
По данным следствия, 16-летний школьник из пневматического пистолета ранил учеников младших классов, после чего скрылся с места происшествия, но был задержан.
"Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", – сказано в сообщении СК.
Ход расследования уголовного дела контролирует лично глава краевого СУ СК Андрей Маслов, уточнили в ведомстве.
В данный момент следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления.
"В ходе следствия также будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за обеспечение безопасности в школе", – заявили в Следкоме Кубани.
По информации ведомства, двоим раненым детям была оказана вся необходимая медицинская помощь, и, "по предварительным данным, жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает".
