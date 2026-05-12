Стрельба в школе на Кубани: стало известно состояние раненных детей

2026-05-12T16:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Двое учеников первого и второго класса получили ушибленные раны в результате стрельбы из пневматического пистолета в школе на Кубани. Об этом сообщили в краевом оперштабе.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в одну из школ Гулькевичского района девятиклассник пронес пневматическое оружие и открыл стрельбу, ранив двух учеников.Дети находятся в удовлетворительном стабильном состоянии, добавили в оперативном штабе. Родители мальчика от госпитализации ребенка отказались.В отношении стрелявшего 16-летнего подростка возбуждено уголовное. В данный момент следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Сочи мужчина выстрелил в подростка возле школы и ранил егоОбвиняемый в убийстве учителя в Пермском крае подросток признал винуВ Петербурге 17-летний подросток расстрелял девушку после расставания

