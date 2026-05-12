Стрельба в школе на Кубани: стало известно состояние раненных детей - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Стрельба в школе на Кубани: стало известно состояние раненных детей
16:08 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Двое учеников первого и второго класса получили ушибленные раны в результате стрельбы из пневматического пистолета в школе на Кубани. Об этом сообщили в краевом оперштабе.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в одну из школ Гулькевичского района девятиклассник пронес пневматическое оружие и открыл стрельбу, ранив двух учеников.
"Это ученица второго класса и ученик первого. С ушибленными ранами предплечья и бедра они доставлены в приемное отделение Гулькевичской центральной районной больницы. Сейчас в больнице проводят необходимые обследования и оказывают помощь", - говорится в сообщении.
Дети находятся в удовлетворительном стабильном состоянии, добавили в оперативном штабе. Родители мальчика от госпитализации ребенка отказались.
В отношении стрелявшего 16-летнего подростка возбуждено уголовное. В данный момент следствие устанавливает полную картину произошедшего, а также причины и условия, которые способствовали совершению преступления.
