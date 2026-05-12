Советскому самолету-рекордсмену 99 лет – инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Советскому самолету-рекордсмену 99 лет – инфографика РИА Новости Крым
12 мая 1927 года, состоялся первый полет легкомоторного самолета АИР-1, который был собран Опытно-конструкторским бюро им. А.С. Яковлева. РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 99 лет назад, 12 мая 1927 года, состоялся первый полет легкомоторного самолета АИР-1, который был собран Опытно-конструкторским бюро им. А.С. Яковлева.
Пилотом легендарного самолета-рекордсмена стал Алексей Иванович Рыков. Он поставил первые неофициальные мировые рекорды в Советском Союзе по дальности и времени полета. Летчик совершил на АИР-1 беспосадочный перелет из Севастополя в Москву, преодолев 1420 километров за 15 часов 30 минут.
Самолет стал первым, спроектированным Яковлевым, до этой машины его опыт ограничивался строительством планеров. Именно этот день принято считать датой рождения бюро.
В грамоте Осоавиахима записано: "Этот успех закрепил за самолетом мировой рекорд беспосадочного перелета на дальность и продолжительность для самолетов малой мощности и всесоюзный рекорд длительности пребывания в воздухе самолетов всех категорий и выдвинул советскую легкомоторную авиацию на одно из первых мест в ряде других стран".
