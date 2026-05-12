https://crimea.ria.ru/20260512/sovetskomu-samoletu-rekordsmenu-99-let--infografika-ria-novosti-krym-1155942425.html

Советскому самолету-рекордсмену 99 лет – инфографика РИА Новости Крым

Советскому самолету-рекордсмену 99 лет – инфографика РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Советскому самолету-рекордсмену 99 лет – инфографика РИА Новости Крым

12 мая 1927 года, состоялся первый полет легкомоторного самолета АИР-1, который был собран Опытно-конструкторским бюро им. А.С. Яковлева. РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T15:34

2026-05-12T15:34

2026-05-12T15:34

инфографика

история

самолет

авиация

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155942103_0:0:2852:1605_1920x0_80_0_0_75e73259c3da30b5472e8994ebbb20ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 99 лет назад, 12 мая 1927 года, состоялся первый полет легкомоторного самолета АИР-1, который был собран Опытно-конструкторским бюро им. А.С. Яковлева.Пилотом легендарного самолета-рекордсмена стал Алексей Иванович Рыков. Он поставил первые неофициальные мировые рекорды в Советском Союзе по дальности и времени полета. Летчик совершил на АИР-1 беспосадочный перелет из Севастополя в Москву, преодолев 1420 километров за 15 часов 30 минут. Самолет стал первым, спроектированным Яковлевым, до этой машины его опыт ограничивался строительством планеров. Именно этот день принято считать датой рождения бюро.В грамоте Осоавиахима записано: "Этот успех закрепил за самолетом мировой рекорд беспосадочного перелета на дальность и продолжительность для самолетов малой мощности и всесоюзный рекорд длительности пребывания в воздухе самолетов всех категорий и выдвинул советскую легкомоторную авиацию на одно из первых мест в ряде других стран".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, самолет, авиация