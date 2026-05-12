Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Первые беспилотники за счет нового 90-миллиардного кредита от ЕС Киев получит уже в июне. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила глава евродипломатии Кая Каллас.Послы Евросоюза одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России в апреле, передавало агентство Reuters со ссылкой на кипрское председательство. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. Как заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей.
Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС

Первые выплаты от Евросоюза по новому кредиту Киеву пойдут на БПЛА – Каллас

19:39 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Первые беспилотники за счет нового 90-миллиардного кредита от ЕС Киев получит уже в июне. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
"Украина получит первый транш кредита в размере 90 миллиардов уже в июне. Эти средства пойдут непосредственно на дроны", – цитирует Каллас РИА Новости.
Послы Евросоюза одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России в апреле, передавало агентство Reuters со ссылкой на кипрское председательство.
Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России.
Как заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей.
