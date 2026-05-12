https://crimea.ria.ru/20260512/snachala-bespilotniki-chto-i-kogda-poluchit-kiev-po-novomu-kreditu-ot-es-1155951385.html

Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС

Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС

Первые беспилотники за счет нового 90-миллиардного кредита от ЕС Киев получит уже в июне. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила глава евродипломатии... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T19:39

2026-05-12T19:39

2026-05-12T19:39

европейский союз (ес)

украина

коллективный запад

западная помощь украине

поставки западного оружия украине

беспилотник (бпла, дрон)

кая каллас

в мире

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146764399_77:133:1045:677_1920x0_80_0_0_9ccac5fc50c538b6c40331f86ea606cf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Первые беспилотники за счет нового 90-миллиардного кредита от ЕС Киев получит уже в июне. Об этом во вторник на пресс-конференции заявила глава евродипломатии Кая Каллас.Послы Евросоюза одобрили кредит для Украины на сумму 90 миллиардов евро, а также согласовали 20-й пакет санкций против России в апреле, передавало агентство Reuters со ссылкой на кипрское председательство. Киев будет обязан вернуть эти деньги только в случае выплаты неких "репараций" со стороны России. Как заявлял зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, европейские чиновники дают Украине в кредит 90 миллиардов евро за счет доходов собственных жителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что вошло в 20-й пакет санкций ЕС против России"Украина как ширма": Европа зарабатывает на конфликте - политологКиев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), украина, коллективный запад, западная помощь украине, поставки западного оружия украине, беспилотник (бпла, дрон), кая каллас, в мире, новости