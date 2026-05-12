Рейтинг@Mail.ru
Сильные дожди с грозами идут на Крым - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/silnye-dozhdi-s-grozami-idut-na-krym-1155933868.html
Сильные дожди с грозами идут на Крым
Сильные дожди с грозами идут на Крым - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Сильные дожди с грозами идут на Крым
В Крыму в среду, 13 мая, ожидаются сильные дожди с грозами и шквалами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T11:31
2026-05-12T12:26
штормовое предупреждение
погода в крыму
срочные новости крыма
новости крыма
крым
гу мчс рф по республике крым
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b192c0c149939f6cf2d26a58c274ec9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 13 мая, ожидаются сильные дожди с грозами и шквалами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.Велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения и подтопления территорий.Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/08/1147045727_449:0:1889:1080_1920x0_80_0_0_2e1615fa8f25599054cc2149390b551c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
штормовое предупреждение, погода в крыму, срочные новости крыма, новости крыма, крым, гу мчс рф по республике крым, безопасность
Сильные дожди с грозами идут на Крым

В Крыму 13 мая ожидаются сильные дожди с грозами и шквалами

11:31 12.05.2026 (обновлено: 12:26 12.05.2026)
 
© РИА Новости КрымАлимова Балка в Крыму
Алимова Балка в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в среду, 13 мая, ожидаются сильные дожди с грозами и шквалами, объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.

"13 мая в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра до 17 м/с", - говорится в сообщении.

Велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения и подтопления территорий.
Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает:
  • Запрещено разведение открытого огня в условиях ветровой нагрузки более 10 м/с.
  • Нельзя разводить открытый огонь в ветреную погоду, а также выбрасывать непотушенные сигареты.
  • Пешеходам следует исключить выход в горно-лесную местность.
  • Водителям - не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Штормовое предупреждениеПогода в КрымуСрочные новости КрымаНовости КрымаКрымГУ МЧС РФ по Республике КрымБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ
13:12Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
13:07В Крыму в ДТП погибли пять человек
13:03Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
12:52В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
12:47Когда закончится СВО - ответ Кремля
12:38ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
12:31Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
12:26Российские войска продолжили проведение спецоперации на Украине
12:18В Крыму повысят тарифы на тепло
12:06В Керчи псевдостроитель обманул клиентов на 17 млн рублей - приговор
11:48Украине откроют вопиющие факты предательства Зеленским своего народа
11:31Сильные дожди с грозами идут на Крым
11:25Подросток пытался поджечь локомотив на ж/д в Кемеровской области
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
Лента новостейМолния