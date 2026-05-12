Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ

В Липецкой области из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь...

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Липецкой области из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Причина такого решения, по словам губернатора – возможные провокации со стороны противника и вероятность массированной атаки БПЛА.Он отметил, что подобные решения вызывают обеспокоенность у граждан. Однако быть бдительным, по его словам, нормально."Я прекрасно понимаю людей: такие решения вызывают обеспокоенность. Но игнорировать сигналы от оперативных служб мы не имеем права", - подчеркнул глава региона.8 мая Артамонов сообщил, что девятилетний ребенок ранен в Ельце в результате беспилотной атаки ВСУ. Медики оперативно оказали ему помощь. Госпитализация не потребовалась.

