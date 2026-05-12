https://crimea.ria.ru/20260512/shkoly-lipetskoy-oblasti-perekhodyat-na-distant-iz-za-vozmozhnykh-atak-vsu-1155943962.html
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ
В Липецкой области из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T16:18
2026-05-12T16:18
2026-05-12T16:18
липецкая область
игорь артамонов
атаки всу
безопасность
дети
дистант
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110183/81/1101838129_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_85e7eeb17add6751b77665daef47ea06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Липецкой области из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Причина такого решения, по словам губернатора – возможные провокации со стороны противника и вероятность массированной атаки БПЛА.Он отметил, что подобные решения вызывают обеспокоенность у граждан. Однако быть бдительным, по его словам, нормально."Я прекрасно понимаю людей: такие решения вызывают обеспокоенность. Но игнорировать сигналы от оперативных служб мы не имеем права", - подчеркнул глава региона.8 мая Артамонов сообщил, что девятилетний ребенок ранен в Ельце в результате беспилотной атаки ВСУ. Медики оперативно оказали ему помощь. Госпитализация не потребовалась. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирияВСУ атаковали три региона России и Донецк беспилотникамиМассированной воздушной атаке подверглась Ростовская область
липецкая область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110183/81/1101838129_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ad1b2a2438ff92f5b2f826771c9e8b8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, атаки всу, безопасность, дети, дистант, новости
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ
Липецких школьников переводят на дистанционное обучение из-за возможных атак БПЛА
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Липецкой области из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Вчера оперативным штабом было принято решение в ближайшие дни перевести школьников на дистанционное обучение, организовать работу дежурных групп в детских садах, ограничить занятия в учреждениях культуры, а также проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях", - написал Артамонов в своем канале в МАКС.
Причина такого решения, по словам губернатора – возможные провокации со стороны противника и вероятность массированной атаки БПЛА.
Он отметил, что подобные решения вызывают обеспокоенность у граждан. Однако быть бдительным, по его словам, нормально.
"Я прекрасно понимаю людей: такие решения вызывают обеспокоенность. Но игнорировать сигналы от оперативных служб мы не имеем права", - подчеркнул глава региона.
8 мая Артамонов сообщил
, что девятилетний ребенок ранен в Ельце в результате беспилотной атаки ВСУ. Медики оперативно оказали ему помощь. Госпитализация не потребовалась.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: