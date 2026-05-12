Рейтинг@Mail.ru
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/shkoly-lipetskoy-oblasti-perekhodyat-na-distant-iz-za-vozmozhnykh-atak-vsu-1155943962.html
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ
В Липецкой области из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T16:18
2026-05-12T16:18
липецкая область
игорь артамонов
атаки всу
безопасность
дети
дистант
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110183/81/1101838129_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_85e7eeb17add6751b77665daef47ea06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Липецкой области из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Причина такого решения, по словам губернатора – возможные провокации со стороны противника и вероятность массированной атаки БПЛА.Он отметил, что подобные решения вызывают обеспокоенность у граждан. Однако быть бдительным, по его словам, нормально."Я прекрасно понимаю людей: такие решения вызывают обеспокоенность. Но игнорировать сигналы от оперативных служб мы не имеем права", - подчеркнул глава региона.8 мая Артамонов сообщил, что девятилетний ребенок ранен в Ельце в результате беспилотной атаки ВСУ. Медики оперативно оказали ему помощь. Госпитализация не потребовалась. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирияВСУ атаковали три региона России и Донецк беспилотникамиМассированной воздушной атаке подверглась Ростовская область
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110183/81/1101838129_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_4ad1b2a2438ff92f5b2f826771c9e8b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
липецкая область, игорь артамонов, атаки всу, безопасность, дети, дистант, новости
Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ

Липецких школьников переводят на дистанционное обучение из-за возможных атак БПЛА

16:18 12.05.2026
 
© РИА Новости . Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкПустой школьный класс
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Сергей Ещенко
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Липецкой области из-за риска атак вражеских БПЛА школьников в ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
"Вчера оперативным штабом было принято решение в ближайшие дни перевести школьников на дистанционное обучение, организовать работу дежурных групп в детских садах, ограничить занятия в учреждениях культуры, а также проведение массовых мероприятий в образовательных учреждениях", - написал Артамонов в своем канале в МАКС.
Причина такого решения, по словам губернатора – возможные провокации со стороны противника и вероятность массированной атаки БПЛА.
Он отметил, что подобные решения вызывают обеспокоенность у граждан. Однако быть бдительным, по его словам, нормально.
"Я прекрасно понимаю людей: такие решения вызывают обеспокоенность. Но игнорировать сигналы от оперативных служб мы не имеем права", - подчеркнул глава региона.
8 мая Артамонов сообщил, что девятилетний ребенок ранен в Ельце в результате беспилотной атаки ВСУ. Медики оперативно оказали ему помощь. Госпитализация не потребовалась.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия
ВСУ атаковали три региона России и Донецк беспилотниками
Массированной воздушной атаке подверглась Ростовская область
 
Липецкая областьИгорь АртамоновАтаки ВСУБезопасностьдетиДистантНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:20Три человека погибли в жутком ДТП под Липецком
17:03Когда закончится ремонт разрушенного штормом участка набережной в Судаке
16:53В Керчи назначили исполняющего обязанности главы администрации
16:44Беспилотники повредили жилой дом, школу и детский сад в Оренбурге
16:40Россия провела успешный пуск ракеты "Сармат"
16:32Зачем Украине "аэропортное перемирие" с Россией
16:18Школы Липецкой области переходят на дистант из-за возможных атак ВСУ
16:08Стрельба в школе на Кубани: стало известно состояние раненных детей
15:55Как в школах Севастополя пройдут последние звонки и экзамены
15:47На дороге Судак – Новый Свет полностью восстановили движение после обвала стены
15:34Советскому самолету-рекордсмену 99 лет – инфографика РИА Новости Крым
15:28Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия
15:04РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова
14:57В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
14:44В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года
14:35В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
14:30В Туапсе после атаки ВСУ убрали десятки тонн загрязненного мазутом грунта
14:14Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных
13:56НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
13:50Массированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую область
Лента новостейМолния