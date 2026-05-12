Сделаю все необходимое: Трамп хочет приехать в Россию
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп перед своим вылетом в Китай допустил возможность своего визита в Россию в текущем году. Об этом пишет РИА Новости.9 мая американский президент заявлял, что делегация из США готова приехать в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине.При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее информировал, что трехсторонние переговоры России, США и Украины сейчас поставлены на паузу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассказал о телефонном разговоре с ТрампомЛавров и Рубио "сверили часы" по международным деламТрамп летит в Китай
Трамп заявил о возможном визите в Россию в этом году

21:42 12.05.2026 (обновлено: 21:47 12.05.2026)
 
© POOL / Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп перед своим вылетом в Китай допустил возможность своего визита в Россию в текущем году. Об этом пишет РИА Новости.
"Это возможно... Я сделаю все необходимое...", - заявил Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, может ли его визит в Россию состояться в этом году.
9 мая американский президент заявлял, что делегация из США готова приехать в Москву для содействия урегулированию конфликта на Украине.
При этом помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее информировал, что трехсторонние переговоры России, США и Украины сейчас поставлены на паузу.
