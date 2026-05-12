Санкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам

Санкции Британии не отразятся на качестве помощи людям в психбольнице Крыма - главврач

19:18 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Внесение Клинической психиатрической больницы №5 в Крыму в список санкций Великобритании может быть связано с оказанием помощи жителям новых регионов, но никак не отразится на работе учреждения и на пациентах. Об этом заявил главный врач больницы Александр Солдатенко.
Британия ранее включила в антироссийские санкции Клиническую психиатрическую больницу № 5, которая расположена в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина.
"Возможно, это связано с тем, что наша клиника в ряде случаев оказывает медицинскую помощь взрослому и детскому населению Херсонской области, когда это необходимо по показаниям. Других предположений у меня нет", – предположил Солдатенко.
При этом он подчеркнул, что не может представить, чтоб западные санкции как-то отразились бы на деятельности медучреждения и качестве помощи, которую оказывает людям здесь.
"Я не думаю, что это как-то может отразиться на пациентах. Коечный фонд у нас 500 коек, 90 из них – детские койки. Дети от трех лет. Мы – единственный стационар в Крыму, который оказывает такую помощь. Эти санкции никак не отразятся на нашей работе", – завил он.
Также главврач медучреждения подчеркнул, что больница оказывает стационарную психиатрическую и психотерапевтическую помощь жителям Крыма, а в случаях необходимости неотложной медицинской помощи – всем гражданам России и других стран, независимо от принадлежности. В этой связи граждане Британии не исключение, если будет соответствующая необходимость, заключил он.
Также ЕС ранее ввел санкции в отношении Нахимовского военно-морского училища, всероссийских детских центров "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". В Минпросвещения РФ назвали санкции подтверждением эффективности работы этих учреждений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.
