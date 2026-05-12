Санкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам

Внесение Клинической психиатрической больницы №5 в Крыму в список санкций Великобритании может быть связано с оказанием помощи жителям новых регионов, но никак... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T19:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Внесение Клинической психиатрической больницы №5 в Крыму в список санкций Великобритании может быть связано с оказанием помощи жителям новых регионов, но никак не отразится на работе учреждения и на пациентах. Об этом заявил главный врач больницы Александр Солдатенко.Британия ранее включила в антироссийские санкции Клиническую психиатрическую больницу № 5, которая расположена в Строгановке Симферопольского района Крыма, следует из уведомления британского минфина.При этом он подчеркнул, что не может представить, чтоб западные санкции как-то отразились бы на деятельности медучреждения и качестве помощи, которую оказывает людям здесь."Я не думаю, что это как-то может отразиться на пациентах. Коечный фонд у нас 500 коек, 90 из них – детские койки. Дети от трех лет. Мы – единственный стационар в Крыму, который оказывает такую помощь. Эти санкции никак не отразятся на нашей работе", – завил он.Также главврач медучреждения подчеркнул, что больница оказывает стационарную психиатрическую и психотерапевтическую помощь жителям Крыма, а в случаях необходимости неотложной медицинской помощи – всем гражданам России и других стран, независимо от принадлежности. В этой связи граждане Британии не исключение, если будет соответствующая необходимость, заключил он.Также ЕС ранее ввел санкции в отношении Нахимовского военно-морского училища, всероссийских детских центров "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". В Минпросвещения РФ назвали санкции подтверждением эффективности работы этих учреждений в деле патриотического воспитания подрастающего поколения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия внесла в санкционные списки психбольницу и детдом из КрымаПод санкции ЕС попали зампред правительства Крыма и отделение ДОСААФ СевастополяСпасали и будем спасать детей: в Крыму прокомментировали санкции Евросоюза

