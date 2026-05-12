Российские войска продолжили проведение спецоперации на Украине
Режим прекращения огня на Украине завершен, российские войска продолжили проведение спецоперации. Об этом во вторник заявили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T12:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Режим прекращения огня на Украине завершен, российские войска продолжили проведение спецоперации. Об этом во вторник заявили в Минобороны РФ.В ведомстве напомнили, что в дни празднования 81-й годовщины Победы все группировки российских войск в зоне СВО с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. За прошедшие сутки до 24.00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов. "Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в МО.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Режим прекращения огня на Украине завершен, российские войска продолжили проведение спецоперации. Об этом во вторник заявили в Минобороны РФ.
"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в дни празднования 81-й годовщины Победы все группировки российских войск в зоне СВО с 00.00 8 мая до 24.00 11 мая строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
"Несмотря на объявление режима перемирия, украинские вооруженные формирования наносили удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и вели артиллерийский огонь по позициям российских войск. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 30 383 случая нарушения перемирия украинской стороной", - констатировали в Минобороны.
За прошедшие сутки до 24.00 11 мая ВСУ предприняли пять попыток атак и совершили 859 обстрелов позиций российских войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 5 825 ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов.
"Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в МО.
