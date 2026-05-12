Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных
2026-05-12T14:14
татьяна москалькова
владимир путин (политик)
обмен пленными
пленные
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. За время СВО Россия вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих. Об этом говорится в справочных материалах уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, подготовленных к встрече с президентом Владимиром Путиным.Во вторник Владимир Путин во вторник провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.Кроме того, почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в разрешении социальных проблем. Также военнослужащие, находящиеся в плену, получили пять тысяч посылок и писем от родственников.Отмечается, что омбудсмены России и Украины с 2022 года на взаимных началах посетили более 3 тысяч военнопленных. 6 мая стало известно, что двое российских военных, которые больше года числились пропавшими без вести, найдены в украинском плену. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о продолжении росийско-украинских переговоров о новом обмене военнопленными. Предыдущий этап состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.Ранее семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена домой. Это последние из курян, которые были насильно вывезены на территорию Украины.
