Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных
За время СВО Россия вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих. Об этом говорится в справочных материалах уполномоченного по правам человека в РФ... РИА Новости Крым, 12.05.2026
татьяна москалькова
владимир путин (политик)
обмен пленными
пленные
новости сво
татьяна москалькова, владимир путин (политик), обмен пленными, пленные, новости сво
Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных

За время СВО Россия вернула из плена 3,7 тысяч военнослужащих

14:14 12.05.2026 (обновлено: 14:15 12.05.2026)
 
Обмен пленными между Россией и Украиной в рамках договоренностей в Стамбуле
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. За время СВО Россия вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих. Об этом говорится в справочных материалах уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, подготовленных к встрече с президентом Владимиром Путиным.
Во вторник Владимир Путин во вторник провел встречу с омбудсменом Татьяной Москальковой.
"3 724 военнослужащих возвращено из плена на родину. Также установлена судьба 9 083 военнослужащих", — говорится в документе.
Кроме того, почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в разрешении социальных проблем. Также военнослужащие, находящиеся в плену, получили пять тысяч посылок и писем от родственников.
Отмечается, что омбудсмены России и Украины с 2022 года на взаимных началах посетили более 3 тысяч военнопленных.
6 мая стало известно, что двое российских военных, которые больше года числились пропавшими без вести, найдены в украинском плену. Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о продолжении росийско-украинских переговоров о новом обмене военнопленными. Предыдущий этап состоялся в конце апреля, тогда Россия вернула 193 бойца и передала то же число украинцев.
Ранее семь жителей курского приграничья возвращены из украинского плена домой. Это последние из курян, которые были насильно вывезены на территорию Украины.
