Россия провела успешный пуск ракеты "Сармат"
Ракетные войска провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Об... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T16:56
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ракетные войска провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.Как отметил командующий РВСН, развертывание пусковых установок с ракетным комплексом "Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания. Российский лидер подчеркнул, что "Сармат" – самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему на вооружении РФ ракетному комплексу "Воевода" еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
Ракетные войска провели успешный пуск новейшей ракеты "Сармат"
16:40 12.05.2026 (обновлено: 16:56 12.05.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ракетные войска провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.
"Сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Пуск успешный, задача пуска выполнена", - доложил Каракаев верховному главнокомандующему.
Как отметил командующий РВСН, развертывание пусковых установок с ракетным комплексом "Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания.
"Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом. Благодарю вас за работу по укреплению обороноспособности России. В конце текущего года "Сармат" действительно будет поставлен на боевое дежурство", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что "Сармат" – самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему на вооружении РФ ракетному комплексу "Воевода" еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
