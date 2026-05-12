Россия провела успешный пуск ракеты "Сармат" - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Ракетные войска провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года.

2026-05-12T16:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ракетные войска провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.Как отметил командующий РВСН, развертывание пусковых установок с ракетным комплексом "Сармат" значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания. Российский лидер подчеркнул, что "Сармат" – самый мощный ракетный комплекс в мире, не уступающий по мощности стоящему на вооружении РФ ракетному комплексу "Воевода" еще советского производства. Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в четыре раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

