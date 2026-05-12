https://crimea.ria.ru/20260512/rf-vystroila-otnosheniya-s-ukrainoy-po-posescheniyu-plennykh--moskalkova-1155940637.html
РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова
РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова - РИА Новости Крым, 12.05.2026
РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова
Институту уполномоченного по правам человека в РФ удалось благодаря участию Минобороны и ФСБ выстроить результативные взаимоотношения с украинской стороной для... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T15:04
2026-05-12T15:04
2026-05-12T15:04
россия
пленные
новости сво
татьяна москалькова
владимир путин (политик)
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e452684ce6dfb0154ae10794ce377f82.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Институту уполномоченного по правам человека в РФ удалось благодаря участию Минобороны и ФСБ выстроить результативные взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.Она уточнила, что также удалось наладить передачу военнопленным посылок с теплыми вещами, продуктами, письмами и открытками из дома.Ранее омбудсмен доложила президенту РФ, что за время специальной военной операции Россия вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев оказался не готов к обмену пленными – ПутинОбмен пленными между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявлениеГод числились пропавшими без вести: на Украине нашли двух российских офицеров
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/05/1122589817_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_b6c34c4d139296f41c625809b7e8b1bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пленные, новости сво, татьяна москалькова, владимир путин (политик), украина
РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова
РФ выстроила результативные отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова