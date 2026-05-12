РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова - РИА Новости Крым, 12.05.2026
РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Институту уполномоченного по правам человека в РФ удалось благодаря участию Минобороны и ФСБ выстроить результативные взаимоотношения с украинской стороной для... РИА Новости Крым, 12.05.2026
РФ выстроила результативные отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова

15:04 12.05.2026
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Госдумы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Институту уполномоченного по правам человека в РФ удалось благодаря участию Минобороны и ФСБ выстроить результативные взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.

"За это время благодаря взаимодействию с Министерством обороны, с ФСБ, с нашими спецслужбами нам удалось выстроить очень непростые, но результативные отношения с украинской стороной по взаимному посещению пленных, с тем, чтобы минимизировать возможность издевательств, унижений, применения незаконных методов", - сказала Москалькова.

Она уточнила, что также удалось наладить передачу военнопленным посылок с теплыми вещами, продуктами, письмами и открытками из дома.
Ранее омбудсмен доложила президенту РФ, что за время специальной военной операции Россия вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих.
