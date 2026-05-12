РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова

Институту уполномоченного по правам человека в РФ удалось благодаря участию Минобороны и ФСБ выстроить результативные взаимоотношения с украинской стороной для...

2026-05-12T15:04

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Институту уполномоченного по правам человека в РФ удалось благодаря участию Минобороны и ФСБ выстроить результативные взаимоотношения с украинской стороной для посещения пленных и передачи посылок. Об этом сообщила российский омбудсмен Татьяна Москалькова на встрече с главой государства Владимиром Путиным.Она уточнила, что также удалось наладить передачу военнопленным посылок с теплыми вещами, продуктами, письмами и открытками из дома.Ранее омбудсмен доложила президенту РФ, что за время специальной военной операции Россия вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев оказался не готов к обмену пленными – ПутинОбмен пленными между Россией и Украиной: в Кремле сделали заявлениеГод числились пропавшими без вести: на Украине нашли двух российских офицеров

