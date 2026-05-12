Ракета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Ракета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии
владимир путин (политик)
россия
ядерная триада
"посейдон"
крылатые ракеты "буревестник"
владимир путин (политик), россия, ядерная триада, "посейдон", крылатые ракеты "буревестник", новости, безопасность, оружие
Работы над комплексом "Посейдон" и ракетой "Буревестник" завершаются – Путин

© Министерство обороны РФ / Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Работы над подводным аппаратом "Посейдон" и межконтинентальной ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во вторник принял доклад командующего Ракетных войск стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат".
"На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками – это и уникальный беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и уникальная крылатая ракета глобальной дальности "Буревестник", - сказал Путин.
"Посейдон" – ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Аппарат способен двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающей скорость подводных лодок и современных торпед.
"Посейдон" обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвим для противника. Аппарат может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит ему поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
"Буревестник" – российская межконтинентальная крылатая ракета. Обладает практически неограниченной дальностью полета благодаря установленному ядерному реактору, обеспечивающему длительное энергоснабжение двигателей. "Буревестник" стал частью российского ядерного арсенала, обеспечивая дополнительное средство доставки боеголовок к целям противника. Благодаря автономии и возможности преодоления существующих оборонительных рубежей, эта система существенно повышает обороноспособность государства.
В октябре 2025 года президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск заявил о завершении испытаний ракеты. Он отметил, что по дальности полета ракета превзошла все известные в мире ракетные системы.
