Ракета "Буревестник" и комплекс "Посейдон" – работы на финальной стадии

Работы над подводным аппаратом "Посейдон" и межконтинентальной ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T17:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Работы над подводным аппаратом "Посейдон" и межконтинентальной ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Глава государства во вторник принял доклад командующего Ракетных войск стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат"."Посейдон" – ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Аппарат способен двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность со скоростью, многократно превышающей скорость подводных лодок и современных торпед. "Посейдон" обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвим для противника. Аппарат может быть оснащен как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит ему поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру."Буревестник" – российская межконтинентальная крылатая ракета. Обладает практически неограниченной дальностью полета благодаря установленному ядерному реактору, обеспечивающему длительное энергоснабжение двигателей. "Буревестник" стал частью российского ядерного арсенала, обеспечивая дополнительное средство доставки боеголовок к целям противника. Благодаря автономии и возможности преодоления существующих оборонительных рубежей, эта система существенно повышает обороноспособность государства.В октябре 2025 года президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск заявил о завершении испытаний ракеты. Он отметил, что по дальности полета ракета превзошла все известные в мире ракетные системы.

