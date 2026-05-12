https://crimea.ria.ru/20260512/pyanyy-otets-edva-ne-ubil-syna-v-sevastopole--vozbuzhdeno-delo-1155927679.html

Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело

Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело

В Севастополе пьяный отец в ярости набросился на 14-летнего сына во время ссоры и едва не убил его, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T10:09

2026-05-12T10:09

2026-05-12T10:09

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

полиция севастополя

дети

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный отец в ярости набросился на 14-летнего сына во время ссоры и едва не убил его, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном УМВД России.Инцидент произошел накануне в Ленинском районе города. Сперва 46-летний мужчина поссорился с супругой и ушел "залить печаль" алкоголем. А по возвращении, будучи сильно нетрезвым, стал выяснять отношения с сыном-подростком, но напоролся на резкий ответ. Сразу после конфликта женщина обратилась в полицию, участковые уполномоченные полиции задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мужчину будут судить за избиение до смерти собственного отца В Крыму пациентка избила врача – возбуждено уголовное дело Избившего подростка ложкой для обуви задержали

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, крым, новости крыма, полиция севастополя, дети