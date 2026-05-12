Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело
2026-05-12T10:09
севастополь
новости севастополя
крым
новости крыма
полиция севастополя
дети
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе пьяный отец в ярости набросился на 14-летнего сына во время ссоры и едва не убил его, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном УМВД России.
Инцидент произошел накануне в Ленинском районе города. Сперва 46-летний мужчина поссорился с супругой и ушел "залить печаль" алкоголем. А по возвращении, будучи сильно нетрезвым, стал выяснять отношения с сыном-подростком, но напоролся на резкий ответ.
"Вспышка ярости полностью затмила отцовские чувства: воспитательный разговор перерос в агрессивное нападение на собственного сына... Мать, испугавшись за жизнь своего ребенка, вовремя вмешалась и оттащила супруга, предотвратив беду", – сообщили правоохранители.
Сразу после конфликта женщина обратилась в полицию, участковые уполномоченные полиции задержали мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". Злоумышленник находится под подпиской о невыезде, ему грозит до 2 лет лишения свободы.
