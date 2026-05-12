https://crimea.ria.ru/20260512/prinuditelnuyu-evakuatsiyu-naseleniya-obyavili-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1155950756.html
Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области
Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области
Власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в некоторых населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T18:39
2026-05-12T18:39
2026-05-12T18:39
эвакуация
дети
украина
днепропетровская область
в мире
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111259/61/1112596153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a981360c957eed2354fb721778f1850.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в некоторых населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.Речь идет о Новокиевке и Ильинке Марганецкой общины, Вышетарасовке Мироновской сельской общины, уточнил Ганжа. Всем жителям необходимо оставить одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Всего эвакуироваться должны 1145 человек.В марте этого года украинские власти объявили о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного киевскому режиму Славянска в Донецкой Народной Республике.Министерство развития общин и территорий Украины в конце 2025 года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда закончится СВО - ответ КремляПод контроль армии России перешло более 1 700 квадратных километров с начала годаМы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО
украина
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111259/61/1112596153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_926a3d450231b13c0dbb3044c5476928.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация, дети, украина, днепропетровская область, в мире, новости
Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области
Власти Украины объявили обязательную эвакуацию из Никопольского района Днепропетровщины
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в некоторых населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.
"Объявили обязательную эвакуацию с отдельных территорий Никопольского района. Подписал соответствующие распоряжения", - написал он в своем Telegram-канале.
Речь идет о Новокиевке и Ильинке Марганецкой общины, Вышетарасовке Мироновской сельской общины, уточнил Ганжа. Всем жителям необходимо оставить одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Всего эвакуироваться должны 1145 человек.
В марте этого года украинские власти объявили
о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного киевскому режиму Славянска в Донецкой Народной Республике.
Министерство развития общин и территорий Украины в конце 2025 года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: