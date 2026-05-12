Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области

2026-05-12T18:39

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в некоторых населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа.Речь идет о Новокиевке и Ильинке Марганецкой общины, Вышетарасовке Мироновской сельской общины, уточнил Ганжа. Всем жителям необходимо оставить одну из улиц Марганца и почти 100 улиц Никополя. Всего эвакуироваться должны 1145 человек.В марте этого года украинские власти объявили о начале принудительной эвакуации детей из подконтрольного киевскому режиму Славянска в Донецкой Народной Республике.Министерство развития общин и территорий Украины в конце 2025 года заявило, что с июня 2025 года из прифронтовых районов Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также из подконтрольных ВСУ частей ДНР, Запорожской и Херсонской областей эвакуировали почти 147 тысяч человек.

