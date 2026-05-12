При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск

При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск - РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T21:13

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России для родителей, у которых появилась на свет двойня, предусмотрено обоюдное оформление ежемесячного пособия по уходу за детьми. Об этом сообщает Минтруд РФ.В этом случае каждый из родителей будет иметь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, уточнили специалисты.В случае, если в отпусках по уходу за ребенком будут находиться двое родителей, каждый будет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка за два календарных года, которые предшествуют году начала отпуска по уходу за ребенком, но не менее установленного минимального размера этого пособия."Поскольку пособие рассчитывается из среднего заработка каждого из родителей, суммы выплачиваемого каждому из них пособия будут отличаться", – добавили в профильном министерстве.Если в отпуске по уходу за ребенком будет находиться только один родитель, например, мама, то она будет получать пособие в размере 40% среднего заработка на каждого ребенка – общий размер выплаты составит 80% (40%+40%) от среднего заработка за два календарных года, которые предшествуют году начала отпуска (но не менее суммированного минимального размера этого пособия), проинформировало Минтруд РФ.Ранее сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 рублей.Также с 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.

