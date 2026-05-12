Рейтинг@Mail.ru
При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/pri-rozhdenii-dvoyni-oba-rabotayuschikh-roditelya-mogut-oformit-otpusk-1155934254.html
При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск
При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск - РИА Новости Крым, 12.05.2026
При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск
В России для родителей, у которых появилась на свет двойня, предусмотрено обоюдное оформление ежемесячного пособия по уходу за детьми. Об этом сообщает Минтруд... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T21:13
2026-05-12T21:13
семья
минтруд рф
декретный отпуск
новости
пособия и выплаты
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124321883_132:396:3068:2048_1920x0_80_0_0_c35d32e5e7eb1a87d48b753ca9f68ad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России для родителей, у которых появилась на свет двойня, предусмотрено обоюдное оформление ежемесячного пособия по уходу за детьми. Об этом сообщает Минтруд РФ.В этом случае каждый из родителей будет иметь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, уточнили специалисты.В случае, если в отпусках по уходу за ребенком будут находиться двое родителей, каждый будет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка за два календарных года, которые предшествуют году начала отпуска по уходу за ребенком, но не менее установленного минимального размера этого пособия."Поскольку пособие рассчитывается из среднего заработка каждого из родителей, суммы выплачиваемого каждому из них пособия будут отличаться", – добавили в профильном министерстве.Если в отпуске по уходу за ребенком будет находиться только один родитель, например, мама, то она будет получать пособие в размере 40% среднего заработка на каждого ребенка – общий размер выплаты составит 80% (40%+40%) от среднего заработка за два календарных года, которые предшествуют году начала отпуска (но не менее суммированного минимального размера этого пособия), проинформировало Минтруд РФ.Ранее сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 рублей.Также с 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из КрымаВ Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1c/1124321883_719:392:2926:2048_1920x0_80_0_0_cb6f84829630ac318e92f1ed3c5db0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
семья, минтруд рф, декретный отпуск, новости, пособия и выплаты
При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск

В РФ оба родителя могут оформить отпуск по уходу за ребенком при рождении двойни

21:13 12.05.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБлизнецы
Близнецы - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В России для родителей, у которых появилась на свет двойня, предусмотрено обоюдное оформление ежемесячного пособия по уходу за детьми. Об этом сообщает Минтруд РФ.
"При рождении двойни отпуск по уходу за ребенком могут оформить оба работающих родителя. Например, мама – за одним ребенком, папа – за другим", – сказано в сообщении.
В этом случае каждый из родителей будет иметь право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, уточнили специалисты.
В случае, если в отпусках по уходу за ребенком будут находиться двое родителей, каждый будет получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком в размере 40% среднего заработка за два календарных года, которые предшествуют году начала отпуска по уходу за ребенком, но не менее установленного минимального размера этого пособия.
"Поскольку пособие рассчитывается из среднего заработка каждого из родителей, суммы выплачиваемого каждому из них пособия будут отличаться", – добавили в профильном министерстве.
Если в отпуске по уходу за ребенком будет находиться только один родитель, например, мама, то она будет получать пособие в размере 40% среднего заработка на каждого ребенка – общий размер выплаты составит 80% (40%+40%) от среднего заработка за два календарных года, которые предшествуют году начала отпуска (но не менее суммированного минимального размера этого пособия), проинформировало Минтруд РФ.
Ранее сообщалось, что более трех тысяч крымских семей получили единовременные выплаты при рождении ребенка в этом году. Размер единовременного пособия после февральской индексации составляет 28 450,45 рублей.
Также с 1 июня жители России могут подать заявку в Социальный фонд на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Какую поддержку получают многодетные семьи в Крыму
"Родительская слава": Путин отметил многодетных родителей из Крыма
В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
 
семьяМинтруд РФДекретный отпускНовостиПособия и выплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
22:42В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
22:30Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
22:16Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
22:04Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
21:56По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистам
21:42Сделаю все необходимое: Трамп хочет приехать в Россию
21:32Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
21:13При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск
20:48В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту
20:39В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
20:28В России растет экономика и реальные зарплаты
20:16Ермак отверг обвинения в отмывании денег на элитной стройке
19:51Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
19:39Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
19:22Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
19:18Санкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам
18:52ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
18:47Два человека погибли от удара током в кафе
18:39Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области
Лента новостейМолния