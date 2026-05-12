Подросток пытался поджечь локомотив на ж/д в Кемеровской области

Подросток планировал поджечь локомотив на одной из железнодорожных станций в Кемеровской области, но был задержан силовиками. Об этом сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T11:25

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Подросток планировал поджечь локомотив на одной из железнодорожных станций в Кемеровской области, но был задержан силовиками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по региону. "Установлен несовершеннолетний, причастный к попытке совершения диверсии, то есть поджогу объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации", - говорится в сообщении. По данным УФСБ, в марте 2026 года подросток через мессенджер познакомился с девушкой, которая попросила его помощи в выборе подарка своему брату и направила ссылку на сайт госуслуг. Далее неизвестные заявили подростку, что его страница взломана, а данные используются для перевода денег на Украину. Якобы для того, чтобы избежать наказания, несовершеннолетнему предложили выполнить ряд заданий, одним из которых был поджог локомотива на одной из железнодорожных станций. "Свой преступный умысел, направленный на повреждение и вывод из строя путем поджога локомотива, несовершеннолетний довести до конца не смог ввиду пресечения его преступных действий сотрудниками РЖД и транспортной полиции", - сообщили в УФСБ. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (диверсия).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пятеро шпионов СБУ задержаны в четырех регионах РоссииЖителя Керчи приговорили к 18 годам за передачу Киеву данных о ЧФЗаконспирированную ячейку международных террористов выявили в Анапе

кемеровская область, диверсия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, мошенничество