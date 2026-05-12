Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
14-летний подросток за рулем мотоцикла пострадал в ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 14-летний подросток за рулем мотоцикла пострадал в ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.Авария произошла во вторник в селе Белоглинка. Несовершеннолетний водитель мотоцикла "Куга 300" при повороте не уступил дорогу иномарке Chevrolet Aveo, которая ехала по главной дороге.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия поставлен на контроль надзорного ведомства.
Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто

В Симферопольском районе Крыма в ДТП пострадал 14-летний водитель мотоцикла

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. 14-летний подросток за рулем мотоцикла пострадал в ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла во вторник в селе Белоглинка. Несовершеннолетний водитель мотоцикла "Куга 300" при повороте не уступил дорогу иномарке Chevrolet Aveo, которая ехала по главной дороге.
"В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение", – проинформировали в ведомстве.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, ход проверки обстоятельств дорожно-транспортного происшествия поставлен на контроль надзорного ведомства.
