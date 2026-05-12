По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистам

За минувшую семидневку аферисты выманили у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД. РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T21:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. За минувшую семидневку аферисты выманили у доверчивых крымчан более 12 миллионов рублей. Об этом сообщили в республиканском МВД.Основными схемами кибераферистов, в которые поверили крымчане на этой неделе, были: декларация денежных средств, перевод на "безопасный счет", перерасчет пенсии, "Ваш родственник попал в ДТП" и сообщение от друга с просьбой занять денег "в долг".Так, 53-летняя жительница города Саки после общения в мессенджере с неизвестным лишилась более 1,1 миллиона рублей. С марта по май этого года женщина вела переписку с якобы криптотрейдером, который убедил ее, что заработок на бирже криптовалюты – это современно и прибыльно."Поддавшись на уговоры "собеседника", в течении двух месяцев заявительница отправляла по предоставленному QR-коду денежные средства в различных суммах. Когда пришло время получать "заработок", криптотрейдер пропал, удалил переписку и заблокировал потерпевшую", – отметили правоохранители.Ранее стало известно, что за четыре месяца 2026 года в Крыму зарегистрировано около 1 400 заявлений о совершенных преступлений в сфере IT.

