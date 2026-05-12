Рейтинг@Mail.ru
Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/otdykhat-i-razvivatsya-v-tsentr-alye-parusa-priedut-deti-so-vsey-rossii-1155942220.html
Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
В рамках летней оздоровительной кампании этого года Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории примет около 650 детей со всех регионов страны. В их... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T21:32
2026-05-12T21:32
евпатория
детский отдых
отдых в крыму
дети
новости крыма
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155941973_0:88:1681:1033_1920x0_80_0_0_4c179c75598f8c986665772a10f19e35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В рамках летней оздоровительной кампании этого года Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории примет около 650 детей со всех регионов страны. В их числе - 185 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор организации Елена Саенко.Также, добавила она, этим летом центр впервые будет сотрудничать с Центром социальной интеграции Дианы Гурцкой.Всего, по словам директора, в 2026 году в центре пройдут 12 смен, а в рамках летней оздоровительной кампании - четыре."Все они у нас тематические, очень насыщенные, яркие, содержательно очень хорошо наполненные", - отметила она.Первая смена с громким названием "Креативные каникулы" даст старт летней оздоровительной кампании, а следующая, "Путь чемпиона", будет направлена на формирование здорового образа жизни. Ее тематическим партнером выступит Федерация дзюдо России, рассказала гостья студии."Третья смена будет называться "Лето под алыми парусами", а завершим мы летний сезон арт-экспедицией. То есть дети будут заниматься и спортом, и творчеством, и креативными мероприятиями, квестами, походами, экскурсиями", - обозначила она.Каждый ребенок индивидуален и каждому нужен свой подход, считает Елена Саенко.Во Всероссийском детском центре "Алые паруса" имеют возможность отдыхать и оздоравливаться в том числе и крымские дети."Региональная квота выделяется каждому субъекту. Конечно, особенно в зимние смены, мы же круглогодично работаем, отдыхают крымские дети. В основном мы стараемся в межсезонье их принять, дав возможность летом прибыть детям из дальних регионов - Сибири, Дальнего Востока и т.д.", - пояснила спикер.Являясь передовой федеральной инклюзивной образовательной площадкой, центр Алые паруса" в городе Евпатория создает максимальные условия доступности, постоянно модернизируется и развивается, а главная его цель и задача - максимально принять как можно большее количество детей, подчеркнула Елена Саенко.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства РоссииВ 2026 году почти 6 млн детей отдохнут в оздоровительных лагерях РоссииГлава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/0c/1155941973_94:0:1586:1119_1920x0_80_0_0_4e142eccafc68a43a5045c1012b85de5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евпатория, детский отдых, отдых в крыму, дети, новости крыма, крым
Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России

Около 650 детей отдохнут этим летом в детском центре "Алые паруса" в Евпатории

21:32 12.05.2026
 
© ap-evp.ruВсероссийский детский центр "Алые паруса"
Всероссийский детский центр Алые паруса
© ap-evp.ru
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В рамках летней оздоровительной кампании этого года Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории примет около 650 детей со всех регионов страны. В их числе - 185 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор организации Елена Саенко.
Также, добавила она, этим летом центр впервые будет сотрудничать с Центром социальной интеграции Дианы Гурцкой.
"Мы примем 40 детей с разными нозологиями, с ограниченными возможностями здоровья. Они приедут на нашу программу "Вдохновляйся, действуй"", - поделилась гостья эфира.
Всего, по словам директора, в 2026 году в центре пройдут 12 смен, а в рамках летней оздоровительной кампании - четыре.
"Все они у нас тематические, очень насыщенные, яркие, содержательно очень хорошо наполненные", - отметила она.
Первая смена с громким названием "Креативные каникулы" даст старт летней оздоровительной кампании, а следующая, "Путь чемпиона", будет направлена на формирование здорового образа жизни. Ее тематическим партнером выступит Федерация дзюдо России, рассказала гостья студии.
"Третья смена будет называться "Лето под алыми парусами", а завершим мы летний сезон арт-экспедицией. То есть дети будут заниматься и спортом, и творчеством, и креативными мероприятиями, квестами, походами, экскурсиями", - обозначила она.
Каждый ребенок индивидуален и каждому нужен свой подход, считает Елена Саенко.
"39 партнеров помогают нам совместно реализовывать наши программы, которых у нас очень много. В этом году их порядка 250, включая адаптированные. То есть дети приезжают разных нозологических групп, и все наши программы адаптируются под запросы, под возможности каждого ребенка", - уточнила директор организации.
Во Всероссийском детском центре "Алые паруса" имеют возможность отдыхать и оздоравливаться в том числе и крымские дети.
"Региональная квота выделяется каждому субъекту. Конечно, особенно в зимние смены, мы же круглогодично работаем, отдыхают крымские дети. В основном мы стараемся в межсезонье их принять, дав возможность летом прибыть детям из дальних регионов - Сибири, Дальнего Востока и т.д.", - пояснила спикер.
Являясь передовой федеральной инклюзивной образовательной площадкой, центр Алые паруса" в городе Евпатория создает максимальные условия доступности, постоянно модернизируется и развивается, а главная его цель и задача - максимально принять как можно большее количество детей, подчеркнула Елена Саенко.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства России
В 2026 году почти 6 млн детей отдохнут в оздоровительных лагерях России
Глава Роспотребнадзора проверила безопасность детского отдыха в "Артеке"
 
ЕвпаторияДетский отдыхОтдых в КрымудетиНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
22:42В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
22:30Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
22:16Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
22:04Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
21:56По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистам
21:42Сделаю все необходимое: Трамп хочет приехать в Россию
21:32Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
21:13При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск
20:48В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту
20:39В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
20:28В России растет экономика и реальные зарплаты
20:16Ермак отверг обвинения в отмывании денег на элитной стройке
19:51Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
19:39Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
19:22Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
19:18Санкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам
18:52ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
18:47Два человека погибли от удара током в кафе
18:39Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области
Лента новостейМолния