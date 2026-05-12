Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России

2026-05-12T21:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В рамках летней оздоровительной кампании этого года Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории примет около 650 детей со всех регионов страны. В их числе - 185 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор организации Елена Саенко.Также, добавила она, этим летом центр впервые будет сотрудничать с Центром социальной интеграции Дианы Гурцкой.Всего, по словам директора, в 2026 году в центре пройдут 12 смен, а в рамках летней оздоровительной кампании - четыре."Все они у нас тематические, очень насыщенные, яркие, содержательно очень хорошо наполненные", - отметила она.Первая смена с громким названием "Креативные каникулы" даст старт летней оздоровительной кампании, а следующая, "Путь чемпиона", будет направлена на формирование здорового образа жизни. Ее тематическим партнером выступит Федерация дзюдо России, рассказала гостья студии."Третья смена будет называться "Лето под алыми парусами", а завершим мы летний сезон арт-экспедицией. То есть дети будут заниматься и спортом, и творчеством, и креативными мероприятиями, квестами, походами, экскурсиями", - обозначила она.Каждый ребенок индивидуален и каждому нужен свой подход, считает Елена Саенко.Во Всероссийском детском центре "Алые паруса" имеют возможность отдыхать и оздоравливаться в том числе и крымские дети."Региональная квота выделяется каждому субъекту. Конечно, особенно в зимние смены, мы же круглогодично работаем, отдыхают крымские дети. В основном мы стараемся в межсезонье их принять, дав возможность летом прибыть детям из дальних регионов - Сибири, Дальнего Востока и т.д.", - пояснила спикер.Являясь передовой федеральной инклюзивной образовательной площадкой, центр Алые паруса" в городе Евпатория создает максимальные условия доступности, постоянно модернизируется и развивается, а главная его цель и задача - максимально принять как можно большее количество детей, подчеркнула Елена Саенко.

