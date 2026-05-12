Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
В рамках летней оздоровительной кампании этого года Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории примет около 650 детей со всех регионов страны. В их...
Около 650 детей отдохнут этим летом в детском центре "Алые паруса" в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым.
В рамках летней оздоровительной кампании этого года Всероссийский детский центр "Алые паруса" в Евпатории примет около 650 детей со всех регионов страны. В их числе - 185 детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала директор организации Елена Саенко.
Также, добавила она, этим летом центр впервые будет сотрудничать с Центром социальной интеграции Дианы Гурцкой.
"Мы примем 40 детей с разными нозологиями, с ограниченными возможностями здоровья. Они приедут на нашу программу "Вдохновляйся, действуй"", - поделилась гостья эфира.
Всего, по словам директора, в 2026 году в центре пройдут 12 смен, а в рамках летней оздоровительной кампании - четыре.
"Все они у нас тематические, очень насыщенные, яркие, содержательно очень хорошо наполненные", - отметила она.
Первая смена с громким названием "Креативные каникулы" даст старт летней оздоровительной кампании, а следующая, "Путь чемпиона", будет направлена на формирование здорового образа жизни. Ее тематическим партнером выступит Федерация дзюдо России, рассказала гостья студии.
"Третья смена будет называться "Лето под алыми парусами", а завершим мы летний сезон арт-экспедицией. То есть дети будут заниматься и спортом, и творчеством, и креативными мероприятиями, квестами, походами, экскурсиями", - обозначила она.
Каждый ребенок индивидуален и каждому нужен свой подход, считает Елена Саенко.
"39 партнеров помогают нам совместно реализовывать наши программы, которых у нас очень много. В этом году их порядка 250, включая адаптированные. То есть дети приезжают разных нозологических групп, и все наши программы адаптируются под запросы, под возможности каждого ребенка", - уточнила директор организации.
Во Всероссийском детском центре "Алые паруса" имеют возможность отдыхать и оздоравливаться в том числе и крымские дети.
"Региональная квота выделяется каждому субъекту. Конечно, особенно в зимние смены, мы же круглогодично работаем, отдыхают крымские дети. В основном мы стараемся в межсезонье их принять, дав возможность летом прибыть детям из дальних регионов - Сибири, Дальнего Востока и т.д.", - пояснила спикер.
Являясь передовой федеральной инклюзивной образовательной площадкой, центр Алые паруса" в городе Евпатория создает максимальные условия доступности, постоянно модернизируется и развивается, а главная его цель и задача - максимально принять как можно большее количество детей, подчеркнула Елена Саенко.
