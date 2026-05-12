"Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками - РИА Новости Крым, 12.05.2026
"Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками
2026-05-12T17:29
владимир путин (политик)
ракетная система средней дальности "орешник"
рвсн
оружие
вооруженные силы россии
ракетные войска
новости
ядерное сдерживание
Российский комплекс "Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками – Путин

17:29 12.05.2026
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Российский ракетный комплекс средней дальности "Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками. Об этом заявил президент Владимир Путин в рамках встерчи с командующим Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковником Сергеем Каракаевым.
"С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования "Орешник", который также может быть оснащен ядерными боеголовками", - напомнил Путин.
По словам президента, Россия была вынуждена задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности после выхода США из договора по ПРО.
"После выхода США из договора по противоракетной обороне в 2002 году мы были вынуждены, хочу это подчеркнуть, вынуждены задуматься над обеспечением своей стратегической безопасности в условиях новой реальности и необходимости сохранения стратегического баланса сил, паритета", – заявил российский лидер.
Ракетные войска провели успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", она заступит на боевое дежурство до конца текущего года, доложил во вторник президенту РФ Владимиру Путину командующий РВСН Каракаев.
