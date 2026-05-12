Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
2026-05-12T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73% опрошенных россиян, сообщает пресс-служба ВТБ на базе проведенного опроса*.
В свою очередь, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов, влияет на спокойствие 64% респондентов. У 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье.
Чаще всего беспокойство о деньгах возникает у россиян в связи с приближением сроков оплаты, например, за аренду или по кредиту. Около половины опрошенных отметили, что в это время они начинают думать о дополнительном заработке. Еще 23% респондентов живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.
Половина опрошенных отметили, что для них финансовые накопления – подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, который позволяет решить мелкую бытовую проблему, например, при поломке техники. Подушку от трех до шести зарплат, которая страхует от потери работы, назвали 40% опрошенных. Но почти столько же (37%) чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме годового заработка и выше.
Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. 24% респондентов отсутствие накоплений, напротив, мотивирует больше зарабатывать, а 16% становятся импульсивными, поддаются небольшим покупкам на маркетплейсах.
"Наше исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин, его слова приводит пресс-служба банка.
*Опрос проведен в апреле-мае 2026 года среди 1,5 тысяч жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. В некоторых вопросах опроса можно было выбирать несколько вариантов ответа.
