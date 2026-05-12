https://crimea.ria.ru/20260512/opros-vtb-finansovaya-podushka-obespechivaet-spokoystvie-rossiyan-1155936934.html

Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян

Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян

Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73% опрошенных россиян, сообщает пресс-служба ВТБ на базе проведенного... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T13:03

2026-05-12T13:03

2026-05-12T13:03

опрос

втб

финансы

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/09/1155059234_0:124:1152:772_1920x0_80_0_0_b6d10988deec49daa0b784df29f0365e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73% опрошенных россиян, сообщает пресс-служба ВТБ на базе проведенного опроса*.В свою очередь, отсутствие финансовых обязательств, в том числе долгов, влияет на спокойствие 64% респондентов. У 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье.Чаще всего беспокойство о деньгах возникает у россиян в связи с приближением сроков оплаты, например, за аренду или по кредиту. Около половины опрошенных отметили, что в это время они начинают думать о дополнительном заработке. Еще 23% респондентов живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. 24% респондентов отсутствие накоплений, напротив, мотивирует больше зарабатывать, а 16% становятся импульсивными, поддаются небольшим покупкам на маркетплейсах.*Опрос проведен в апреле-мае 2026 года среди 1,5 тысяч жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. В некоторых вопросах опроса можно было выбирать несколько вариантов ответа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опрос, втб, финансы, общество