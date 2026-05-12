Рейтинг@Mail.ru
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/novoe-peremirie-kiev-khochet-predlozhit-moskve-otkazatsya-ot-udarov-po-aeroportam-1155928286.html
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
Украина просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T10:19
2026-05-12T10:19
россия
украина
новости
перемирие
аэропорт
мид украины
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136063263_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a81d43a78c148c3f8d2dfc623253159b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украина просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.По словам дипломата, европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить вопрос "аэропортового перемирия"Сибига добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. При этом Украина не просит Европу заменить США в переговорах.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, договоренностей о следующем раунде пока не достигнуто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕСПутин: дело идет к завершению украинского конфликтаПутин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136063263_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f401d4d36db13ea60879e6dc0c2d57f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, новости, перемирие, аэропорт, мид украины, новости сво
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам

Киев просит ЕС помочь договориться с Москвой о взаимном отказе от атак на аэропорты – СМИ

10:19 12.05.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украина просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.
"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытались бы урегулировать или добиться прекращения ударов по аэропортам", - цитируют Сибигу украинские СМИ.
По словам дипломата, европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить вопрос "аэропортового перемирия"
Сибига добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.
При этом Украина не просит Европу заменить США в переговорах.
"Это должно быть взаимодополняющим направлением, а не заменой или альтернативой", - считает он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, договоренностей о следующем раунде пока не достигнуто.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕС
Путин: дело идет к завершению украинского конфликта
Путин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль
 
РоссияУкраинаНовостиПеремириеАэропортМИД УкраиныНовости СВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
10:26В Крыму объявлен отбой авиационной опасности
10:19Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
10:13Крымский мост открыт
10:09Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело
09:55В Крыму объявлена авиационная опасность
09:53В Севастополе перекрыли рейд
09:48Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера
09:36Крымский мост перекрыт
09:33Более 2 млн россиян привились от клещевого энцефалита
09:24Крымский мост сейчас – оперативная обстановка на утро вторника
09:15"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР
09:03Суд на Украине арестовал недвижимость по делу Ермака
08:56В России появятся новые медицинские специальности и должности
08:42К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
Лента новостейМолния