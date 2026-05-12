Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам

2026-05-12T10:19

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украина просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.По словам дипломата, европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить вопрос "аэропортового перемирия"Сибига добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. При этом Украина не просит Европу заменить США в переговорах.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, договоренностей о следующем раунде пока не достигнуто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕСПутин: дело идет к завершению украинского конфликтаПутин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль

