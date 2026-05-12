https://crimea.ria.ru/20260512/novoe-peremirie-kiev-khochet-predlozhit-moskve-otkazatsya-ot-udarov-po-aeroportam-1155928286.html
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
Украина просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T10:19
2026-05-12T10:19
2026-05-12T10:19
россия
украина
новости
перемирие
аэропорт
мид украины
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136063263_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a81d43a78c148c3f8d2dfc623253159b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украина просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.По словам дипломата, европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить вопрос "аэропортового перемирия"Сибига добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами. При этом Украина не просит Европу заменить США в переговорах.Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, договоренностей о следующем раунде пока не достигнуто.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле назвали главное условие переговоров с ЕСПутин: дело идет к завершению украинского конфликтаПутин готов встретиться с Зеленским в Москве – Кремль
россия
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1b/1136063263_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_f401d4d36db13ea60879e6dc0c2d57f7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, новости, перемирие, аэропорт, мид украины, новости сво
Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
Киев просит ЕС помочь договориться с Москвой о взаимном отказе от атак на аэропорты – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Украина просит Евросоюз помочь договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортовой инфраструктуре. Об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига.
"Нам, вероятно, нужна новая роль Европы в наших мирных усилиях. Возможно, мы попытались бы урегулировать или добиться прекращения ударов по аэропортам", - цитируют Сибигу украинские СМИ.
По словам дипломата, европейские союзники, создав платформу или специальную группу, могли бы обсудить вопрос "аэропортового перемирия"
Сибига добавил, что глава киевского режима Владимир Зеленский уже обсуждал эту идею с некоторыми европейскими лидерами.
При этом Украина не просит Европу заменить США в переговорах.
"Это должно быть взаимодополняющим направлением, а не заменой или альтернативой", - считает он.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил
, что трехсторонние переговоры России, США и Украины поставлены на паузу, договоренностей о следующем раунде пока не достигнуто.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: