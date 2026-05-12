Рейтинг@Mail.ru
Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/nalogovye-reydy-na-mayskie--v-krymu-vyyavili-desyatki-narushiteley-1155944759.html
Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
На майские праздники крымские налоговики выявили более 40 случаев неприменения контрольно-кассовой техники, что является нарушением. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T22:30
2026-05-12T22:30
уфнс россии по республике крым
налоги
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110234/66/1102346655_0:263:2201:1501_1920x0_80_0_0_73b7174683db264bba1b8dba78b742c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. На майские праздники крымские налоговики выявили более 40 случаев неприменения контрольно-кассовой техники, что является нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по региону.Предпринимателей проверяли в основном в курортных регионах и в местах оптовой и розничной торговли в крымской столице. Всего нарушения выявили в 23 объектах торговли, семи АЗС, десяти объектах общепита и четырех – сферы развлечений и услуг. В частности, на набережной Ялты и в Гурзуфе, в Бахчисарайском районе и в Феодосии. В Судаке провели документальную проверку в отношении предпринимателя, у которого ранее сняли контрольно-кассовую технику за истечением срока действия фискального накопителя."За допущенные нарушения в части неприменения контрольно-кассовой техники к продавцам (индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам) применяются меры административной ответственности в виде штрафа", – напомнили в налоговом органе.В майские праздники в Крыму традиционно возрастает туристическая активность. В этой связи налоговики усиливают контроль за соблюдением требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники, который действует на протяжении всего курортного сезона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продлен срок подачи декларации по НДС за первый кварталО чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110234/66/1102346655_46:0:2097:1538_1920x0_80_0_0_6472025dd9a6046ba17cfc78460aa6db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфнс россии по республике крым, налоги
Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей

Налоговики выявили десятки кассовых нарушений за майские праздник в Крыму – ФНС

22:30 12.05.2026
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРублевые купюры в ячейках кассового аппарата
Рублевые купюры в ячейках кассового аппарата - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. На майские праздники крымские налоговики выявили более 40 случаев неприменения контрольно-кассовой техники, что является нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по региону.
"В период майских праздничных дней сотрудниками УФНС России по Республике Крым проведено 44 контрольных мероприятия в отношении "недобросовестных" налогоплательщиков, которые допустили резкое снижение количества чеков за день либо резкое снижение суммы среднего чека", – проинформировали в управлении.
Предпринимателей проверяли в основном в курортных регионах и в местах оптовой и розничной торговли в крымской столице. Всего нарушения выявили в 23 объектах торговли, семи АЗС, десяти объектах общепита и четырех – сферы развлечений и услуг. В частности, на набережной Ялты и в Гурзуфе, в Бахчисарайском районе и в Феодосии. В Судаке провели документальную проверку в отношении предпринимателя, у которого ранее сняли контрольно-кассовую технику за истечением срока действия фискального накопителя.
"За допущенные нарушения в части неприменения контрольно-кассовой техники к продавцам (индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам) применяются меры административной ответственности в виде штрафа", – напомнили в налоговом органе.
В майские праздники в Крыму традиционно возрастает туристическая активность. В этой связи налоговики усиливают контроль за соблюдением требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники, который действует на протяжении всего курортного сезона.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму продлен срок подачи декларации по НДС за первый квартал
О чем нужно помнить налогоплательщикам при переходе на ставку НДС до 22%
Как на бизнесе в Крыму отразятся изменения в системе налогообложения
 
УФНС России по Республике КрымНалоги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Умерьте пыл: в Крыму дали совет властям ФРГ насчет Украины
22:42В Севастополе мошенники начали обманывать молодых людей
22:30Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей
22:16Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
22:04Трамп сделал заявление об окончании конфликта на Украине
21:56По 300 тысяч на брата: крымчане за неделю отдали 12 млн рублей аферистам
21:42Сделаю все необходимое: Трамп хочет приехать в Россию
21:32Отдыхать и развиваться: в центр "Алые паруса" приедут дети со всей России
21:13При рождении двойни оба работающих родителя могут оформить отпуск
20:48В самолет по биометрии: в России ускорят проверки в аэропорту
20:39В Крыму съезд с "Тавриды" на Судак откроют летом
20:28В России растет экономика и реальные зарплаты
20:16Ермак отверг обвинения в отмывании денег на элитной стройке
19:51Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
19:39Сначала беспилотники: что и когда получит Киев по новому кредиту от ЕС
19:22Под Симферополем подросток за рулем мотоцикла влетел в авто
19:18Санкции Британии против психбольницы в Крыму – грозит ли что-то пациентам
18:52ВСУ ударили по вокзалу в Брянской области - ранены двое
18:47Два человека погибли от удара током в кафе
18:39Принудительную эвакуацию населения объявили в Днепропетровской области
Лента новостейМолния