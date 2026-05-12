Налоговые рейды на майские – в Крыму выявили десятки нарушителей

2026-05-12T22:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. На майские праздники крымские налоговики выявили более 40 случаев неприменения контрольно-кассовой техники, что является нарушением. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной налоговой службы по региону.Предпринимателей проверяли в основном в курортных регионах и в местах оптовой и розничной торговли в крымской столице. Всего нарушения выявили в 23 объектах торговли, семи АЗС, десяти объектах общепита и четырех – сферы развлечений и услуг. В частности, на набережной Ялты и в Гурзуфе, в Бахчисарайском районе и в Феодосии. В Судаке провели документальную проверку в отношении предпринимателя, у которого ранее сняли контрольно-кассовую технику за истечением срока действия фискального накопителя."За допущенные нарушения в части неприменения контрольно-кассовой техники к продавцам (индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам) применяются меры административной ответственности в виде штрафа", – напомнили в налоговом органе.В майские праздники в Крыму традиционно возрастает туристическая активность. В этой связи налоговики усиливают контроль за соблюдением требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники, который действует на протяжении всего курортного сезона.

