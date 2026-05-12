https://crimea.ria.ru/20260512/nad-krymom-otrabotala-pvo-1155950376.html

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Над Крымом отработала ПВО

Российские средства ПВО за 10 часов уничтожили 40 вражеских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T18:08

2026-05-12T18:08

2026-05-12T18:16

крым

пво

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/03/16/1154521425_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b311e394c1cad3b5aa2ce8271b40d2c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за 10 часов уничтожили 40 вражеских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей и Республики Крым.Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург, сообщал губернатор области Евгений Солнцев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников на ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. В Крыму утром была объявлена авиационная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Германия и Украина планируют совместное производство дальнобойных дроновДва человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия57 украинских дронов сбила ПВО за сутки - Минобороны

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф