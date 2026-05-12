Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО
Российские средства ПВО за 10 часов уничтожили 40 вражеских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за 10 часов уничтожили 40 вражеских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей и Республики Крым.Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург, сообщал губернатор области Евгений Солнцев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников на ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. В Крыму утром была объявлена авиационная опасность.
крым, пво, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом и пятью регионами России уничтожили 40 беспилотников

18:08 12.05.2026 (обновлено: 18:16 12.05.2026)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗа безопасностью неба над российскими подразделениями следят расчеты комплексов "Панцирь-С1"
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за 10 часов уничтожили 40 вражеских беспилотников над Крымом и еще пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Двенадцатого мая в период с 9 до 17 часов дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Самарской, Курской, Оренбургской областей и Республики Крым.
Жилой дом, а также здания школы и детского сада повреждены при атаке украинских беспилотников на Оренбург, сообщал губернатор области Евгений Солнцев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов писал, что в регионе из-за риска атак вражеских БПЛА школьников на ближайшие дни переводят на дистанционное обучение. В Крыму утром была объявлена авиационная опасность.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
