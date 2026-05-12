НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении еще шестерым участникам... РИА Новости Крым, 12.05.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах. Их подозревают в отмывании более 460 млн грн на строительстве в поселке Козин в Киевской области. Об этом сообщили в НАБУ.Во вторник высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в Козине под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, по которому проходит экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Речь идет о бывшем вице-премьер-министре Украины, а также о бизнесмене - одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", и других лицах.Часть израсходованных на строительство средств – 9 млн долларов, подозреваемые получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций.В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.28 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

