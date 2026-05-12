Рейтинг@Mail.ru
НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/nabu-predyavila-obvineniya-esche-shesti-figurantam-dela-ermaka-1155938406.html
НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака - РИА Новости Крым, 12.05.2026
НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении еще шестерым участникам... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T13:56
2026-05-12T13:56
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
андрей ермак
коррупция
украина
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148304004_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_9a106086a7a70c3cba88d532a0ce567a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах. Их подозревают в отмывании более 460 млн грн на строительстве в поселке Козин в Киевской области. Об этом сообщили в НАБУ.Во вторник высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в Козине под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, по которому проходит экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.Речь идет о бывшем вице-премьер-министре Украины, а также о бизнесмене - одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", и других лицах.Часть израсходованных на строительство средств – 9 млн долларов, подозреваемые получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций.В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.28 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.* Внесен в России в перечень экстремистов и террористовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148304004_349:22:1049:547_1920x0_80_0_0_b4a4ce42d6142b8c0abbb32c47cb8dba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальное антикоррупционное бюро украины (набу) , андрей ермак, коррупция, украина, новости
НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака

На Украине предъявили обвинения еще шести фигурантам коррупционного дела Ермака

13:56 12.05.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийАндрей Ермак
Андрей Ермак
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах. Их подозревают в отмывании более 460 млн грн на строительстве в поселке Козин в Киевской области. Об этом сообщили в НАБУ.
Во вторник высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в Козине под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, по которому проходит экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Речь идет о бывшем вице-премьер-министре Украины, а также о бизнесмене - одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", и других лицах.
"В течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн гривен путем возведения коттеджного городка в поселке Козин в Киевской области. Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования (спа-зоны)", - говорится в сообщении.
Часть израсходованных на строительство средств – 9 млн долларов, подозреваемые получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
28 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.
* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Андрей ЕрмакКоррупцияУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:28Два человека погибли на Херсонщине от рук ВСУ в дни перемирия
15:04РФ выстроила отношения с Украиной по посещению пленных – Москалькова
14:57В Феодосии до позднего вечера будет слышна стрельба
14:44В Крыму семь человек заразились боррелиозом от клещей с начала года
14:35В Херсонской области дроны атаковали сотрудников ЖКХ - есть погибший и раненые
14:30В Туапсе после атаки ВСУ убрали десятки тонн загрязненного мазутом грунта
14:14Россия вернула из плена более 3,7 тысяч своих военных
13:56НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
13:50Массированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую область
13:47В Крыму посчитали число аварий и сбоев на теплосетях за прошедший сезон
13:42Стрельба в школе на Кубани: в СК рассказали подробности
13:32В Крыму введен режим повышенной готовности из-за надвигающегося шторма
13:21Армия России разбила склады боеприпасов и военные аэродромы ВСУ
13:12Вербовали новых: в Крыму задержаны участники "Свидетелей Иеговы*
13:07В Крыму в ДТП погибли пять человек
13:03Опрос ВТБ: финансовая подушка обеспечивает спокойствие россиян
12:52В гостях у Тавриды: в Крыму открыли выставку об истории туризма
12:47Когда закончится СВО - ответ Кремля
12:38ЧП в Луганской республике: 13-летний подросток подорвался на мине
12:31Девятиклассник устроил стрельбу в школе на Кубани - ранены двое учеников
Лента новостейМолния