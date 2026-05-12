НАБУ предъявила обвинения еще шести фигурантам дела Ермака
На Украине предъявили обвинения еще шести фигурантам коррупционного дела Ермака
© Telegram Владимир ЗеленскийАндрей Ермак
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении еще шестерым участникам организованной группы, разоблаченной на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах. Их подозревают в отмывании более 460 млн грн на строительстве в поселке Козин в Киевской области. Об этом сообщили в НАБУ.
Во вторник высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) арестовал недвижимость в Козине под Киевом, фигурирующую в деле об отмывании средств, по которому проходит экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Речь идет о бывшем вице-премьер-министре Украины, а также о бизнесмене - одном из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", и других лицах.
"В течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн гривен путем возведения коттеджного городка в поселке Козин в Киевской области. Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования (спа-зоны)", - говорится в сообщении.
Часть израсходованных на строительство средств – 9 млн долларов, подозреваемые получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
28 ноября 2025 года стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны (САП) проводят обыски у Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. В этот же день Зеленский сообщил, что Ермак подал в отставку. Новым главой офиса Зеленского стал Кирилл Буданов*, ранее руководивший главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины.
* Внесен в России в перечень экстремистов и террористов