На майских праздниках в Севастополе обнаружили мазут на побережье

В Севастополе за период майских праздников поступило 12 сообщений жителей о точечных загрязнениях мазутом береговой линии.

2026-05-12T18:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе за период майских праздников поступило 12 сообщений жителей о точечных загрязнениях мазутом береговой линии. Об этом на аппаратном совещании в правительстве города сообщил директор департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.Все обращения были оперативно отработаны соответствующими службами, добавил он. Сил и средств спасательной службы и Севприроднадзора для этого достаточно. Власти города напомнили, что при обнаружении загрязнений на побережье необходимо сообщить об этом по единому номеру 112.8 апреля стало известно, что на пляжах Севастополя выявили единичные выбросы мазута.11 апреля в Черном море, в 11 километрах от берегов Анапы, было обнаружено пятно нефтепродуктов.Разлив нефтепродуктов произошел в морском терминале Туапсе в ночь на 16 апреля после атаки ВСУ. Были выставлены боновые заграждения, но из-за проливных дождей произошел перелив нефтепродуктов, они попали в Черное море и на береговую линию. В оперштабе Краснодарского края сообщали, что в Туапсе после атаки ВСУ на морской терминал убрали больше 2,5 тысяч кубометров загрязненного нефтепродуктами грунта.

