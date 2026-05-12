На дороге Судак – Новый Свет полностью восстановили движение после обвала стены
На участке автодороги Судак – Новый Свет в Крыму восстановили частично обвалившуюся подпорную стену, движение нормализовано. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.05.2026
кирилл чебышев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На участке автодороги Судак – Новый Свет в Крыму восстановили частично обвалившуюся подпорную стену, движение нормализовано. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Судака Кирилл Чебышев.Восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены на участке автомобильной дороги Судак – Новый Свет в Крыму начались в феврале. На поврежденном участке на время работ было введено реверсивное движение.Подпорная стена частично обвалилась на дороге из Судака в Новый Свет 4 февраля. Прокуратура Крыма ранее организовала проверку после случившегося.
15:47 12.05.2026 (обновлено: 17:22 12.05.2026)