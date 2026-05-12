На дороге Судак – Новый Свет полностью восстановили движение после обвала стены
На дороге Судак – Новый Свет полностью восстановили движение после обвала стены
2026-05-12T15:47
2026-05-12T17:22
15:47 12.05.2026 (обновлено: 17:22 12.05.2026)
 
© Официальный канал главы администрации Судака Кирилла ЧебышеваДорога Судак – Новый Свет
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. На участке автодороги Судак – Новый Свет в Крыму восстановили частично обвалившуюся подпорную стену, движение нормализовано. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава администрации Судака Кирилл Чебышев.

"На автодороге Судак - Новый Свет полностью нормализовано движение, дорожное полотно восстановлено (после частичного обвала подпорной стены - ред.)", - сказал Чебышев, поблагодарив сотрудников дорожных служб за оперативное устранение проблемы и выравнивание дорожного полотна.

Восстановительные работы после частичного обвала подпорной стены на участке автомобильной дороги Судак – Новый Свет в Крыму начались в феврале. На поврежденном участке на время работ было введено реверсивное движение.
Подпорная стена частично обвалилась на дороге из Судака в Новый Свет 4 февраля. Прокуратура Крыма ранее организовала проверку после случившегося.
