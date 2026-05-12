Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
Мотоциклист насмерть сбил пешехода и сам впал в кому после ДТП в Краснодаре
В Краснодаре 38-летний мотоциклист сбил насмерть пешехода, а затем влетел в иномарку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Краснодаре 38-летний мотоциклист сбил насмерть пешехода, а затем влетел в иномарку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.По информации правоохранителей, авария произошла во вторник около 18 часов на улице Средней. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. После наезда на него мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes.Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
22:16 12.05.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСНа Кубани мотоциклист сбил насмерть пешехода и влетел в иномарку
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. В Краснодаре 38-летний мотоциклист сбил насмерть пешехода, а затем влетел в иномарку. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.
По информации правоохранителей, авария произошла во вторник около 18 часов на улице Средней. Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте. После наезда на него мотоциклист не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Mercedes.
"Пешеход от полученных травм скончался в больнице, водитель двухколесного транспортного средства в коме", – констатировали в МВД.
Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
