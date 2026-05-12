Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции на 2026 год

Министерство экономического развития РФ изменило прогноз по инфляции на 2026 год до 5,2%.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Министерство экономического развития РФ изменило прогноз по инфляции на 2026 год до 5,2%. Об этом сообщается в сценарных условиях функционирования экономики на 2027-2029 годы, размещенных на официальном сайте ведомства.Отмечается, что суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в текущем году увеличится на 1,2%.Согласно прогнозу, уровень безработицы в текущем году отойдет от исторических минимумов и составит до 2,4%.Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

