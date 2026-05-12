Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции на 2026 год - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции на 2026 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Министерство экономического развития РФ изменило прогноз по инфляции на 2026 год до 5,2%. Об этом сообщается в сценарных условиях функционирования экономики на 2027-2029 годы, размещенных на официальном сайте ведомства.Отмечается, что суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в текущем году увеличится на 1,2%.Согласно прогнозу, уровень безработицы в текущем году отойдет от исторических минимумов и составит до 2,4%.Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году.
https://crimea.ria.ru/20260414/mvf-prognoziruet-zamedlenie-inflyatsii-v-rossii-v-blizhayshie-dva-goda-1155202703.html
18:27 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Министерство экономического развития РФ изменило прогноз по инфляции на 2026 год до 5,2%. Об этом сообщается в сценарных условиях функционирования экономики на 2027-2029 годы, размещенных на официальном сайте ведомства.

"Инфляция по итогам 2025 года замедлилась до 5,6 % декабрь к декабрю после 9,5 % в 2024 году и 7,4 % в 2023 году, - говорится в тексте документа. - Инфляция продолжит замедляться и к концу 2026 года составит 5,2% декабрь к декабрю", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению в текущем году увеличится на 1,2%.
"Замедление прироста потребительского спроса будет происходить на фоне замедления роста реальных располагаемых денежных доходов населения – прирост за 2026 год составит 0,8%. Одновременно с этим поддержку росту потребительской активности будут оказывать накопленные сбережения населения", - сообщается в документе.
Согласно прогнозу, уровень безработицы в текущем году отойдет от исторических минимумов и составит до 2,4%.
Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд прогнозирует значительное замедление инфляции в России в 2026 году до 5,6% с дальнейшим снижением темпов роста потребительских цен в 2027 году.
