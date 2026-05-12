Массированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую область

2026-05-12T13:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Киевские боевики обстреляли Запорожскую область, зафиксировано не менее четырнадцати взрывов. Один человек попал в больницу, сообщил губернатор Евгений Балицкий.По информации губернатора, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Балицкий призвал жителей соблюдать спокойствие и не покидать безопасные места. Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами зафиксирована высокая активность FPV-дронов противника.5 мая сообщалось, что 81-летняя пенсионерка получила ранения в результате новой серии атак на Энергодар. Ранее было зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев увеличил число атак на мирные регионы во время "режима тишины"В Запорожской области сократили продолжительность комендантского часаЦеленаправленным ударом ВСУ убили 15-летнего подростка в Запорожской области

