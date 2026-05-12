Массированный обстрел: ВСУ атаковали Запорожскую область
В Запорожской области ранен мирный житель после очередной атаки ВСУ – Балицкий
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Киевские боевики обстреляли Запорожскую область, зафиксировано не менее четырнадцати взрывов. Один человек попал в больницу, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Боевики ВСУ совершили массированный обстрел Каменско-Днепровского муниципального округа. Было зафиксировано не менее четырнадцати взрывов, в Каменско-Днепровскую центральную районную больницу поступил мужчина 1965 года рождения с осколочными ранениями", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Балицкий призвал жителей соблюдать спокойствие и не покидать безопасные места. Опасность повторных ударов сохраняется, в небе над муниципалитетами зафиксирована высокая активность FPV-дронов противника.
"Прошу жителей сохранять спокойствие, быть предельно осторожными и не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Также прошу автомобилистов воздержаться от поездок в Васильевский и Каменско-Днепровский муниципальные округа", – предупредил он.
5 мая сообщалось, что 81-летняя пенсионерка получила ранения в результате новой серии атак на Энергодар. Ранее было зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации города.
Читайте также на РИА Новости Крым: