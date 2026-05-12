https://crimea.ria.ru/20260512/kulturnoe-nasledie-kak-v-krymu-idet-modernizatsiya-muzeev-1155945690.html

Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеев

Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеев - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеев

Более 20 миллионов рублей выделили в Крыму на техническую модернизацию 13 музеев. В некоторых городах работы уже стартовали. Об этом в МАКС сообщил глава... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T17:36

2026-05-12T17:36

2026-05-12T17:36

юрий гоцанюк

музеи крыма

новости крыма

крым

культура

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/06/1150000524_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c026889ae1bb63c30006208fff86755.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Более 20 миллионов рублей выделили в Крыму на техническую модернизацию 13 музеев. В некоторых городах работы уже стартовали. Об этом в МАКС сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Обновление коснется Крымского этнографического музея, Центрального музея Тавриды, а также музеев в Саках, Евпатории, Симферополе, Армянске, Ялте, Феодосии и других городах и районах.По словам Гоцанюка, первые результаты этой работы уже есть. В Армянске обновили историко-краеведческий музей: для фонда из более чем 8 тысяч экспонатов закуплены современные системы хранения, стеллажи, интерактивная панель, новое освещение и компьютеры.В Советском районе в музее впервые за 30 лет проведено техническое обновление, которое поможет в проведении выставок и мероприятий. В музее Нижнегорского приобретенная техника также поможет с организацией экспозиций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе появился новый исторический маршрутВ Керчи у обновленного ребцентра для бойцов СВО появился блиндаж времен войныТворчество в ДНК: в Крыму работает центр креативных индустрий

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гоцанюк, музеи крыма, новости крыма, крым, культура