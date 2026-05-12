Крымский мост сейчас – оперативная обстановка на утро вторника - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас – оперативная обстановка на утро вторника
Крымский мост сейчас открыт, обстановка с обеих сторон Керченского пролива спокойная, очередей к пунктам досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной... РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт, обстановка с обеих сторон Керченского пролива спокойная, очередей к пунктам досмотра нет.
09:24 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас открыт, обстановка с обеих сторон Керченского пролива спокойная, очередей к пунктам досмотра нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе в МАКС.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", - сказано в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
