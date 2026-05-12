Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера

Ялта, Судак, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T09:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ялта, Судак, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя цена за номер в Сочи составляет 3457 рублей, в Питере – 4648, в Москве – 4136.Ялта оказалась на четвертой позиции рейтинга со средним чеком за ночевку в 5624 рубля. При этом чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 5 ночей. Также в рейтинг вошли Судак, где в среднем за номер просят 3031 рубль, Алушта – 4694 и Севастополь – 3263 рубля.Кроме того, в десятке лидеров Анапа – 3189 рублей, Геленджик – 4222 и Краснодар, где средняя стоимость номера в сутки равняется 3756 рублям.С начала года Крым уже посетили боле полумиллиона туристов, к началу высокого сезона в регионе будут работать 1112 средств размещения, сообщал ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.

