Рейтинг@Mail.ru
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260512/krymskie-oteli-v-tope-kuda-edut-rossiyane-i-skolko-stoyat-nomera-1155760790.html
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера
Ялта, Судак, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса... РИА Новости Крым, 12.05.2026
2026-05-12T09:48
2026-05-12T09:48
крым
отдых в крыму
отдых
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_0:379:2965:2048_1920x0_80_0_0_a85d99e4340b26f26f1f540b561969e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ялта, Судак, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.Средняя цена за номер в Сочи составляет 3457 рублей, в Питере – 4648, в Москве – 4136.Ялта оказалась на четвертой позиции рейтинга со средним чеком за ночевку в 5624 рубля. При этом чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 5 ночей. Также в рейтинг вошли Судак, где в среднем за номер просят 3031 рубль, Алушта – 4694 и Севастополь – 3263 рубля.Кроме того, в десятке лидеров Анапа – 3189 рублей, Геленджик – 4222 и Краснодар, где средняя стоимость номера в сутки равняется 3756 рублям.С начала года Крым уже посетили боле полумиллиона туристов, к началу высокого сезона в регионе будут работать 1112 средств размещения, сообщал ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропортаРоссияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или паркомТри города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148810187_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b2d5133fe0cf6e570ef8d97ccffcafa8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, отдых в крыму, отдых, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма
Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера

Четыре крымских города вошли в топ-10 направлений для отельного отдыха в мае

09:48 12.05.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на горы в Алупке
Вид на горы в Алупке - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ялта, Судак, Алушта и Севастополь вошли в десятку самых популярных направлений для бронирования отелей в мае 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.

"На первом месте – Сочи с 15 % заявок на проживание в отелях. На втором – Санкт-Петербург, на третьем – Москва – 13% и 8% бронирований в отелях соответственно", – выяснили аналитики сервиса.

Средняя цена за номер в Сочи составляет 3457 рублей, в Питере – 4648, в Москве – 4136.
Ялта оказалась на четвертой позиции рейтинга со средним чеком за ночевку в 5624 рубля. При этом чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 5 ночей. Также в рейтинг вошли Судак, где в среднем за номер просят 3031 рубль, Алушта – 4694 и Севастополь – 3263 рубля.
Кроме того, в десятке лидеров Анапа – 3189 рублей, Геленджик – 4222 и Краснодар, где средняя стоимость номера в сутки равняется 3756 рублям.
С начала года Крым уже посетили боле полумиллиона туристов, к началу высокого сезона в регионе будут работать 1112 средств размещения, сообщал ранее председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чем Крым привлекает автотуристов и что будет после открытия аэропорта
Россияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком
Три города Крыма вошли в топ-10 направлений для короткого отдыха
 
КрымОтдых в КрымуОтдыхТуризмТуризм в КрымуВнутренний туризмНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:08Стрельбы проходят на ЮБК
10:57"Делаем все правильно": в Минпросвещения ответили на санкции ЕС
10:50В Крыму началась короткая рабочая неделя
10:46"Тысяча говорящих голов": Зеленский требовал пропаганды в стиле Геббельса
10:36Умер актер сериала "Папины дочки" Вадим Александров
10:31Заработали на мигрантах 300 млн рублей - в Москве осудили группировку
10:26В Крыму объявлен отбой авиационной опасности
10:19Новое перемирие: Киев хочет предложить Москве отказаться от ударов по аэропортам
10:13Крымский мост открыт
10:09Пьяный отец едва не убил сына в Севастополе – возбуждено дело
09:55В Крыму объявлена авиационная опасность
09:53В Севастополе перекрыли рейд
09:48Крымские отели в топе: куда едут россияне и сколько стоят номера
09:36Крымский мост перекрыт
09:33Более 2 млн россиян привились от клещевого энцефалита
09:24Крымский мост сейчас – оперативная обстановка на утро вторника
09:15"Команде Трампа придется умолять китайцев": эксперт о переговорах в КНР
09:03Суд на Украине арестовал недвижимость по делу Ермака
08:56В России появятся новые медицинские специальности и должности
08:42К вам фельдъегерь: мошенники придумали новый способ обмана россиян
Лента новостейМолния