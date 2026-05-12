https://crimea.ria.ru/20260512/krymchane-zadolzhali-pochti-poltora-milliarda-rubley-za-otoplenie-1155938552.html

Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление

Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление - РИА Новости Крым, 12.05.2026

Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление

Крымчане за минувший год заплатили порядка 72 миллионов рублей пени, начисленной за несвоевременную оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Об этом... РИА Новости Крым, 12.05.2026

2026-05-12T19:51

2026-05-12T19:51

2026-05-12T19:51

дмитрий прилипко

крым

отопление

отопительный сезон в крыму

отопительный сезон

долги

крымтеплокоммунэнерго

новости крыма

общество

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111474/32/1114743217_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fdd376a45c700b6bc7449e0bac196dfe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Крымчане за минувший год заплатили порядка 72 миллионов рублей пени, начисленной за несвоевременную оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Об этом сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.Как уточнил Прилипко, на данный момент задолженность за услуги теплоснабжения по республике составляет 1,4 миллиарда рублей. По его словам, благодаря оптимизации работы с должниками последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению суммы долга населения и юридических лиц перед предприятием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезонье В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий прилипко, крым, отопление, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, долги, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, общество, жкх крыма и севастополя