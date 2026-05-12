Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
2026-05-12T19:51
дмитрий прилипко
крым
отопление
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
долги
крымтеплокоммунэнерго
новости крыма
общество
дмитрий прилипко, крым, отопление, отопительный сезон в крыму, отопительный сезон, долги, крымтеплокоммунэнерго, новости крыма, общество, жкх крыма и севастополя
Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление

Крымчане заплатили более 70 миллионов рублей пени по долгам за отопление

19:51 12.05.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Крымчане за минувший год заплатили порядка 72 миллионов рублей пени, начисленной за несвоевременную оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Об этом сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.
"Помимо госпошлины за несвоевременно оплаченную сумму задолженности, насчитывается еще и пеня. Если брать прошлый год, то предприятие в целом собрало порядка 72 млн рубелей (пени) с населения", - сказал руководитель предприятия.
Как уточнил Прилипко, на данный момент задолженность за услуги теплоснабжения по республике составляет 1,4 миллиарда рублей. По его словам, благодаря оптимизации работы с должниками последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению суммы долга населения и юридических лиц перед предприятием.
"В настоящий момент у нас общая задолженность по всем категориям составляет 1 миллиард 400 миллионов (рублей), из них просроченная – 926 миллионов рублей. С прошлого года на 92 млн рублей сократилась общая дебиторская задолженность", - отметил гендиректор.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
