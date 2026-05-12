Крымчане задолжали почти полтора миллиарда рублей за отопление
Крымчане за минувший год заплатили порядка 72 миллионов рублей пени, начисленной за несвоевременную оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Об этом...
2026-05-12T19:51
дмитрий прилипко
крым
отопление
отопительный сезон в крыму
отопительный сезон
долги
крымтеплокоммунэнерго
новости крыма
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Крымчане за минувший год заплатили порядка 72 миллионов рублей пени, начисленной за несвоевременную оплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению. Об этом сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым.Как уточнил Прилипко, на данный момент задолженность за услуги теплоснабжения по республике составляет 1,4 миллиарда рублей. По его словам, благодаря оптимизации работы с должниками последние несколько лет наблюдается тенденция к снижению суммы долга населения и юридических лиц перед предприятием.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как крымчанам не переплачивать за тепло в квартирах в межсезонье В Крыму и Севастополе живут самые дисциплинированные заемщики В Крыму задолженность за электроэнергию сократилась почти на 40%
