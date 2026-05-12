Конец СВО и стрельба в школе на Кубани – главное за день - РИА Новости Крым, 12.05.2026
Конец СВО и стрельба в школе на Кубани – главное за день
Ответ Кремля о сроках окончания специальной военной операции на Украине. Сколько российских военных вернулись из украинского плена с начала СВО. Успешный пуск... РИА Новости Крым, 12.05.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости Крым. Ответ Кремля о сроках окончания специальной военной операции на Украине. Сколько российских военных вернулись из украинского плена с начала СВО. Успешный пуск ракеты "Сармат". Увеличение числа жертв ВСУ в период "режима тишины". Запрос Киева на "аэропортное перемирие". Визит президента США Дональда Трампа в Китай. Девятиклассник стрелял в учеников младших классов в школе на Кубани. Повышение тарифов на тепло и горячую воду в Крыму. Штормовое предупреждение из-за надвигающихся на полуостров грозы и шквалистого ветра.
О главных событиях последнего дня недели – в подборке РИА Новости Крым.

Перспективы окончания СВО

Специальная военная операция может остановиться в любой момент, как только киевский режим во главе с Владимиром Зеленским примет необходимое решение, о котором им хорошо известно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Также, по словам Пескова, наработки по Украине позволяют говорить о приближении урегулирования, но о конкретике говорить сейчас рано. При этом он отметил, что возможная встреча президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским сможет финализировать переговорный процесс, лишь когда в ней будет смысл.
Возвращение военнопленных

За время СВО Россия вернула из плена уже около 3,7 тысячи военнослужащих. Об этом говорится в справочных материалах уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, подготовленных к встрече с президентом Владимиром Путиным.
Кроме того, почти 4,5 тысячи участников спецоперации и членов их семей получили помощь в разрешении социальных проблем. Также военнослужащие, находящиеся в плену, получили пять тысяч посылок и писем от родственников.
"Сармат", "Посейдон", "Кинжал" и Орешник

Президент России Владимир Путин во вторник принял доклад командующего Ракетных войск стратегического назначения Сергея Каракаева об успешном испытании ракетного комплекса "Сармат". Развертывание пусковых установок с ракетным комплексом значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил по гарантированному поражению объектов и решению задач стратегического сдерживания.
Глава государства в рамках встречи сообщил, что работы над подводным аппаратом "Посейдон" и межконтинентальной ракетой "Буревестник" находятся на завершающей стадии. Также он проинформировал, что работы по совершенствованию, в том числе повышению точности гиперзвуковой ракеты воздушного базирования средней дальности "Кинжал" продолжаются, и напомнил, что "Орешник" может быть оснащен ядерными боеголовками.
Жертвы ВСУ в период "режима тишины"

25 мирных жителей России, в том числе ребенок, погибли в результате атак ВСУ за неделю с 4 по 10 мая. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Всего по гражданским объектам на российской территории за прошедшие семь дней украинские вооруженные формирования выпустили не менее 3594 боеприпасов, добавил он.
"Аэропортное перемирие"

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова договориться с Россией о взаимном отказе от ударов по аэропортам. В качестве посредника для заключения такого соглашения Киев рассматривает Евросоюз.
Так называемое аэропортное перемирие с Россией Украине необходимо для переброски через аэродромы сил и средств в самые сложные для ВСУ места на фронте и продолжения боевых действий, считает военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.
Трамп в Китае

Белый дом подтвердил визит президента США Дональда Трампа в Китай и его встречу с лидером КНР Си Цзиньпином. Американский лидер вылетел в Пекин во вторник, 12 мая.
Из-за критической ситуации у американских фермеров на фоне конфликта вокруг Ирана цены на продукты в Штатах обещают стать заоблачными как раз к выборам в Конгресс. Так что команде президента США Дональда Трампа придется умолять китайцев еще и о поставках удобрений в рамках визита в Поднебесную. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Стрельба в школе на Кубани

Девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы в Краснодарском крае, открыл стрельбу и ранил двоих учеников первого и второго класса. Инцидент произошел в Гулькевичском районе, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь, на данный момент медики оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное, они получили ушибленные раны. Возбуждено уголовное дело.
Тарифы на тепло и горячую воду

В Крыму тарифы на отопление и горячее водоснабжение планируется повысить на 11% с 1 октября текущего года, сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Дмитрий Прилипко. Руководитель предприятия отметил, что на сегодняшний день потребители не оплачивают полную себестоимость тарифа, часть затрат берет на себя государство. В этом году субсидия на возмещение межтарифной разницы в Крыму составляет порядка 580 миллионов рублей, уточнил гендиректор.
Штормовое предупреждение в Крыму

В Крыму в среду, 13 мая, ожидаются сильные дожди с грозами и шквалами, объявлено экстренное предупреждение, сообщили в крымском главке МЧС России. Велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения и подтопления территорий.
Энергетики региона из-за надвигающегося шторма перешли в режим повышенной готовности.
